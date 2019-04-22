影／罕病嬰「無皮膚蓋肉」　下巴溶進脖子裡…猙獰樣連醫都放棄！

國際中心／綜合報導

美國德州一名出生4個月的男嬰格雷（Ja'bari Gray），並沒有帶給爸媽喜悅感，反而震驚了周遭的親友，因為小格雷全身除了頭部、頸部之外，其他地方完全沒有皮膚覆蓋。醫師當下接生完，告訴了格雷的父母，這樣的先天性發育不全「我們無能為力」，讓家人相當痛心，於是決定轉院希望可以得到奇蹟。

▲小格雷罹患罕病「全身都沒有皮膚」。（圖／翻攝自GoFundMe下同）

根據英國《每日郵報》報導，格雷的母親在懷孕時，幾乎沒有感受到孩子有特別的異狀，直到第八個月才發現胎兒並沒有體重增加的現象，在格雷出生後，發現是罹患罕見疾病，幾乎等同「無皮症」。在格雷出生的醫院，醫師告知「沒有辦法拯救這樣的孩子」讓家屬相當痛心。事後經過保險公司協助，格雷被轉院到兒童醫院，新的醫療團隊提出「全身植皮手術」希望可以拯救孩子。

請繼續往下閱讀...

▲小格雷的母親不願意放棄孩子。

兒童醫院的醫療團隊指出，格雷的疾病基本上屬於一種遺傳性的感覺疾病「大庖性表皮症」，皮膚上的水泡會不斷的出現、破裂，而沒來不及植皮的地方，也會讓肉與肉連在一起，其中包括他的頸部與胸部已經漸漸的沾粘在一起。

最嚴重的是，格雷的氣管也變形並且沾黏，開始影響他的呼吸，於是醫療團隊將在喉嚨處做切口，接著再開始做皮膚移植。格雷的父母親難過的表示，「不知道小格雷會在醫院待多久，也不知道手術是否可以成功，但每一天只能做的就是祈禱。」親友們目前替格雷在GoFundMe上籌捐款，希望可以幫忙這個家庭度過難關。