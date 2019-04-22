新加坡也有「士林夜市」　排隊2小時讓遊客直呼好可怕

▲新加坡賽馬俱樂部（Singapore Turf Club）舉行2個週末的「士林夜市」活動，讓民眾不用到台灣就可以體驗道地的夜市文化。（圖／翻攝自Shilin Night Market-Singapore官網）

國際中心／綜合報導

「士林夜市」紅到國外去！新加坡賽馬俱樂部（Singapore Turf Club）於這個月19到21日、26到28日，分別在兩個週末舉行一場盛大的夜市活動，更是以台灣的士林夜市作為其概念主題，分為「吃」、「逛」、「玩」、「樂」四個區域，提供許多著名夜市小吃、互動的街機遊戲，還有許多的設計商品，讓遊客能盡情地體驗台灣的夜市文化。

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▲總共分為「吃」、「逛」、「玩」、「樂」四個區域，更是有相關布景可以提供遊客拍照留念。（圖／翻攝自Invade FB）

在現場，遊客可以吃到道地的台灣小吃，像是雞排、滷肉飯、臭豆腐、珍珠奶茶等等，還可以體驗射擊、夾娃娃等娛樂活動。活動還請來許多當地的音樂家表演，讓遊客在享受美食之餘，也能沉靜在音樂世界裡。

▲娛樂區提供許多遊樂設施讓民眾參與互動，更是有大型的人體娃娃機，可以「親身」體驗夾娃娃的樂趣。（圖／翻攝自Invade FB）

在這次的活動裡，美食區尤其受到歡迎，雞排店更紹大排長龍，至少要排2個小時以上才能吃到美食，然而卻不減民眾的熱情。文創攤位像是環保的杯套、便當袋、手提袋都非常受到年輕人的喜愛。

▲士林夜市中的「豪大大雞排」等知名店家，也有在新加坡的「士林夜市」設攤。（圖／記者黃克翔攝）

但對於活動場地的規劃，也有不少網友抱怨，只有一個入口跟出口導致人潮難以流通，更可能造成潛在的火災危險，有些人更是被堵住在停車場，根本沒有進到現場，直呼是一個可怕的體驗。

▲夜市擠滿人潮，每個攤位面前都是超長的排隊隊伍，讓遊客直呼非常混亂。（圖／翻攝自Invade FB）

雖然在新加坡舉行的士林夜市活動有些許多慌亂，但是同時也是一個很好的經驗，可以給後面的活動作一個參考，改進問題、提升質量。這一次的夜市活動，主要是為傳達台灣的夜市文化，讓國外的民眾也能體驗到台灣的熱情與活力，也助於拓展台灣小吃的美食版圖。