影／全面恢府制裁！美國取消豁免權　台灣等8國5/2起禁止進口伊朗石油

記者張方瑀／編譯

美國總統川普在去年11月恢復對伊朗的石油制裁，而台灣、中國、印度、日本、韓國、土耳其、義大利、希臘等8個國家的擁有進口豁免權，但根據外媒報導指出，白宮將在當地時間22日早上公布取消這項豁免權，這些國家從5月2日開始禁止進口伊朗石油。目前台灣已先行取消進口伊朗石油。

▲伊朗4月美日出口量不到100萬桶，遠低於制裁前的每日250萬桶。（圖／路透）

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將在當地時間22日上午8點45分召開記者會，宣布取消8個國家的伊朗石油進口豁免權，美國國務院將不再給予任何國家豁免進口伊朗原油或冷凝油。《路透社》指出，這將對亞洲國家造成巨大影響，伊朗最大的石油出口國是中國和印度，這兩個國家不斷試圖延長制裁豁免期，印度能源顧問公司Trifecta主管杰亞克（Sukrit Vijayakar）表示，印度應會遵守美國制裁，中國也應該會從俄羅斯與沙烏地阿拉伯進口石油，輕鬆填補這一缺口。

川普去年5月退出伊朗核協議，並在同年11月5日直接限制石油出口，封鎖伊朗金融經濟和海運命脈，當時美國日前宣布會暫時允許台灣、中國、印度、日本、韓國、土耳其、義大利、希臘等國的進口商繼續購買伊朗石油，允許以上8國在6個月內進行有限的購買。

能源分析師基爾南（Peter Kiernan）表示，「鑑於委內瑞拉和利比亞等其它石油出口國內的政治不確定性，(伊朗)石油產量的嚴重下降將給供應方帶來極大壓力。」受到預期影響，布蘭特原油價格預測已上漲3.2%，原油每桶價格來到74.31美元，為去年11月至今最高。

美國在本月初將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為「恐怖組織」，以進一步打擊革命衛隊在歐洲和其他地方所控制的企業，這也是美國首次將外國軍隊視為恐怖組織。伊朗最高國家安全委員會隨後也宣布，將美國中央司令部和其相關軍事力量列為恐怖組織。