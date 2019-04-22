餐桌前的最後身影！斯里蘭卡連環爆炸　名廚與女兒共赴黃泉

▲馬亞鄧恩（右3）與女兒（右1）的最後合影。（圖／翻攝自Facebook／Nisanga Mayadunne）



記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡連環爆炸案截至目前共造成290人死亡，500人受傷，而當地電視名廚馬亞鄧恩（Shantha Mayadunne）也難逃一劫，當時她正與家人在斯里蘭卡的飯店內享用早餐，她的女兒還在Facebook上發出一家人的用餐合照，每想到就在幾小時過後，她與女兒都在爆炸中喪生，儘管有其他家屬倖存，但這張合照也成了最後合影。

馬亞鄧恩一家人在爆炸當時，正在可倫坡香格里拉酒店（Shangri-La）享用早餐，她的女兒瑪雅杜姆（Nilanga Mayadume）也開心地發了一張合照在Facebook上並寫著，「復活節與家人共進早餐」，沒想到這也成了她最後一則貼文。馬亞鄧恩是斯里蘭卡知名廚師，除了主持多個電視烹飪節目外，也是第一位參與製作網路烹飪節目的女性，她也擔任多個食物品牌代言人、創辦烹飪學校，屢屢獲得國家獎項殊榮。瑪雅杜姆的大學同學也說，「她真的是個很受歡迎的女孩。」

根據CNN報導指出，這起爆炸事件中，至少有30名外國人遇難，包含3名印度人、2名土耳其人、2名中國人、5名英國人，以及2名擁有英美雙重國籍的人士。而目前斯里蘭卡政府除了宣布宵禁外，也封鎖Facebook、Whatsapp等社群軟體，防止假消息散布，外國家屬則批評，這樣更難讓他們聯繫到在該國的家屬。