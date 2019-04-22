防假消息！斯里蘭卡封鎖Facebook、Whatsapp　官員：流言對死者不敬

▲斯里蘭卡21日晚上6時起至翌日清晨6時實施宵禁；22日、23日為全國放假日。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

斯里蘭卡21日發生至少8起連續爆炸案，釀成至少290人喪命，為了避免製造恐慌與對立，斯里蘭卡政府除了宣布宵禁外，也封鎖Facebook、Whatsapp等社群軟體，防止假消息散布。斯里蘭卡總統顧問哈林德拉（Harindra Dassanayake）表示，這是政府單方面的決定，目的是擔心有關攻擊和仇恨言論的錯誤訊息可能會在網站上大量傳播傳播，引發更多不必要的暴力。

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▲斯里蘭卡部隊與警方封鎖爆炸現場。（圖／達志影像／美聯社）



根據這項禁令，斯里蘭卡境內包含Facebook、WhatsApp、Instagram、YouTube、Viber、Snapchat和Facebook Messenger在內的社群媒體不是被封鎖，就是速度慢到無法正常運作。斯里蘭卡在2018年3月也曾因為國內一連串的暴力事件短暫封鎖社群軟體，當時在Facebook上大量流傳著不實謠言與暴力集結，引發多起攻擊穆斯林的事件。Facebook先前曾做出承諾表示，將會雇用更多版主來改善假資訊的傳遞，但截至目前尚未有最新回應。

▲保全人員在清真寺進行安檢。（圖／路透）



在斯里蘭卡，社群媒體成為了國內政治的雙面刃，有人認為社群媒體在該國經歷多年內戰後，幫助國家重建民主，但也有人指責，社群媒體煽動了種族恐懼與仇恨。斯里蘭卡總人口約為2200萬，其中70％是佛教徒，12.6％是印度教徒，9.7％是穆斯林人，7.6％是基督徒。根據《美聯社》指出，該國過去從未有伊斯蘭恐怖份子襲擊的紀錄，然而近年強硬的佛教僧侶與其他宗教的緊張關係日漸加劇。

經濟改革部長戴席瓦（Harsha de Silva）在推特痛批，部分人士在社群媒體上散布爆炸現場照片，對死者毫無敬意，「有些人拼命製造種族對立，請停止在社群媒體上發布仇恨推文，否則為了和平，我們會將它封鎖。」不過也有反對封鎖的人士認為，在斯里蘭卡，社群媒體是許多人的主要溝通工具，當網絡被封鎖時，家人就更難保持聯繫，也更難確定親人是否在爆炸攻擊中遇襲。