南韓現代集團富三代認呼麻　留美結識SK創辦人孫子「一起吸」

▲ 現代集團總部大樓。（圖／翻攝自Google Maps）

國際中心／綜合報導

南韓知名大財閥富三代近來接連傳出吸毒醜聞，現代集團（Hyundai Group）已故名譽會長鄭周永的孫子稍早因涉嫌吸毒被捕，調查過程中承認大部分罪嫌。仁川地方警察廳緝毒小隊22日宣布，將依違反毒品管理法罪嫌申請針對28歲鄭男的拘捕令。

《韓聯社》報導，鄭男2018年涉嫌向出國留學時結識的27歲李姓毒品中盤商購買液態大麻，一起在鄭男位於首爾的自宅中吸食3次。據悉，當時還有一名女子在場，但鄭男針對女子身分僅表示，「是認識的姐姐，她沒有吸毒」。

此外，鄭男也涉嫌與留學時認識的SK集團富三代一起吸毒一次。SK集團創辦人崔鍾建的孫子、SK化學公司會長崔胤源的獨子現年31歲，在美國完成大學學業以後，近來在集團子公司SK D&D工作。他在2018年3至5月間至少向李男購買大麻5次，每次2至4公克；吸食液態大麻及大麻餅乾15次，本月9日落網。

李男2月因違反毒品管理相關法律嫌疑遭首爾城北警察署逮捕，崔男及鄭男吸毒事跡也隨之敗露，但鄭男在此前一星期以前便出國，持續與辯護律師協調時間後，21日自主回國。

鄭男21日上午9時30分左右抵達仁川機場入境點時，警方早已持法院核准的逮捕令在現場等待。鄭男被逮以後向警方表示，「為了公司新大樓的問題前往英國，又因為身體不好，留在國外治療，為接受警方調查回國。」

鄭男是鄭周永八子、現任現代集團子公司HYUNDAI M Partners會長鄭夢日的長子，目前擔任公司理事；而他現年27歲的妹妹鄭女2012年便曾因吸毒罪嫌被判300萬元罰金。

警方指出，雖然毒品測試結果為陰性，但鄭男承認大部分罪嫌，預計委託國立科學搜查研究院進行更精密的檢查，確認其犯罪次數後再深入調查。