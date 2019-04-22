YouTube自學外匯交易　16歲學生年薪250萬「靠脫歐買跑車」

▲愛德華在YouTube找尋可以學習的素材。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國16歲少年愛德華（Edward Ricketts）靠著YouTube的免費影片，自學外匯交易的種種技巧，竟在短短一年內將150英鎊（約台幣6000元）變成6.3萬英鎊（約台幣250萬元）。他說明，他最大的收穫來自英國脫歐談判的新聞，他在貨幣貶值時先購買，等到價格變高時再賣出。

《鏡報》報導，愛德華去年先透過IG發現一名外匯交易員在吹噓自己賺了多少錢，對方貼出跑車與名牌服裝的照片，他詢問要怎麼做到，對方則回答「沒有接受正式培訓會做不到」。

愛德華想證明他的能力，便透過YouTube觀看相關的教學影片，內容包括如何在線購買、交換與出售國際貨幣，藉此賺取利潤。他聲稱自己非常懂得外匯交易，現在會向每位客戶收取120英鎊（約台幣5000元）的費用。

除了藉由YouTube學習，愛德華也提到，英國脫歐談判的情勢幫助了他，「由於脫歐的關係，英鎊現在很不穩定，它不可靠且一直在變化。我必須抓緊優勢，英鎊一直會受到脫歐影響，我必須好好利用。」

愛德華說明，每當有脫歐談判或是議員投票時，他的生意就會受到影響，因此必須隨時注意新聞。去年7月，他開設自己的交易帳戶並持續儲蓄，他已決定3萬英鎊（約台幣120萬元）不能被動到，未來要拿去買跑車，還要款待家人到美國度假。

不過，愛德華的事業並非一帆風順，他最初就損失120英鎊（約台幣4800元），以為交易很簡單的想法終究太過天真，「我剛開始沒有足夠的知識，我認為這很容易。」

由於戶頭沒有錢，愛德華去年8月還跑到火車站發傳單，每周賺30英鎊（約台幣1200元），他持續打工，最後把150英鎊拿去投資外匯市場，並透過YouTube課程提升專業，最後終於成功。

愛德華並沒有詳細透露自己的致富秘訣，他只坦白想要在金錢上獨立，可以買東西也能幫助家人。他的父親奧斯卡（Oscar）則表示很支持兒子，替孩子的事業感到驕傲。