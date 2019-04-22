斯里蘭卡連8爆至少290死　4倖存者目擊滿地血…他晚吃早餐保命

▲群眾在教堂外放置玫瑰花致哀。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

斯里蘭卡21日發生連環爆炸案，嫌犯把目標地點鎖定在教堂與酒店，至少造成290人死亡、超過500人受傷。BBC採訪到4名倖存者的心聲，這些人看見牆壁與地上充滿鮮血，群眾陷入恐慌哭泣；其中有一名醫師表示，他原以為斯里蘭卡已經脫離暴力事件，「再次看到它回來是很傷心的。」

艾曼紐（Julian Emmanuel）

48歲的艾曼紐任職醫師，從小在斯里蘭卡長大，目前與妻子跟小孩住在英國。一家人日前來到斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）拜訪親戚，炸彈爆炸時，他們正在肉桂大酒店（Cinnamon Grand Hotel）睡覺。

艾曼紐說，當時他待在房間內聽到爆炸巨響，接著他被指引到酒店的休息室並撤離。一名工作人員表示，她看到肢解後的屍體；同時，酒店也遭遇重大損失，有餐廳被炸毀。

爆炸發生以前，艾曼紐本來要帶著家人去教堂，如今所有的教堂機構都已關閉，「我在斯里蘭卡度過生命中最初的18年，看過很多種族衝突。」他形容，僧伽羅人（Sinhalese）與泰米爾人（Tamil）過去十幾年陷入紛爭，但2009年後相對平和，他11歲與7歲的孩子都不知道什麼是戰爭，連他妻子也不清楚。

艾曼紐說，「這真的很難過，我以為斯里蘭卡已經把所有暴力拋在身後了，現在看到它回來，是讓人遺憾的。」

阿里（Usman Ali）

阿里住在可倫坡，當時他注意到有人匆匆從家附近的天主教會撤離，接著路上充滿救護車，他才意識到發生什麼事。

群眾紛紛要求大家到血液中心捐血幫助受害者。阿里前往國家血庫中心，裡面擠滿了人，排隊隊伍延伸到建築物外，「每個人都有一種動機，那就是幫助爆炸的受害者，無論他們來自什麼宗教或種族。大家都在互相幫忙，指導表格上的每個細節該怎麼填。」

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▲斯里蘭卡發生連環爆炸案，教堂成為攻擊目標。（圖／路透）



阿拉薩拉特納姆（Kieran Arasaratnam）

阿拉薩拉特納姆是倫敦帝國學院商學院教授，事發當時他住在香格里拉酒店，這棟建築的2樓餐廳被爆炸破壞，接著他開始奔跑，設法逃出酒店，「每個人都開始恐慌，完全的混亂。我看向右邊的房間，到處都是鮮血。」

人們的襯衫上有血，還有人抱著女孩去找救護車。41歲的阿拉薩拉特納姆心有餘悸，如果他提早去吃早餐，自己可能也會喪命，「有些東西讓我分心，我回到房間想拿金融卡，打開窗簾，拿掉『請勿打擾』的標誌，一聲巨響爆發了。」

▲數棟建築遭到破壞。（圖／路透）



阿拉薩拉特納姆30年前以難民身分來到英國，他形容當時聽到的聲音就像雷聲，「看到孩子沾滿血真的太可怕了，我從未想過會看到這個場景。」

惠特馬什（Simon Whitmarsh）

55歲的退休醫師惠特馬什來自威爾斯（Wales），他來到斯里蘭卡度假，在巴提卡洛阿（Batticaloa）附近騎車時，看到不遠處的天空冒著黑煙，「接著我看到救護車，人們在哭，我們被告知離開該地區。」

身為前兒科醫師顧問，惠特馬什自覺有必要幫助當地傷者，然而，醫院受到軍隊的嚴密保護，阻止其他人進入，「周邊街道都關閉了，看起來非常有秩序。我所做的就是找到一位資深人士，看我是否能提供協助。」

連續8起爆炸使得傷亡人數持續上升，斯里蘭卡已宣布實施宵禁。惠特馬什說，「沒有車輛，沒人在走路，什麼都沒有，只有『留在室內』的訊息。倫敦人表示他們想回家，但直到宵禁結束前，我們什麼也無法做。」

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