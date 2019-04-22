媽床墊長蛆！「垃圾桶藏4嬰屍」20年　驗DNA傻眼…竟有女婿種

▲地方媽（左二）在家中藏20年嬰屍，女兒多年後曝光真相。（圖／翻攝自longroom.com）

國際中心／綜合報導

家裡成為嬰兒墳場？國外一名47歲的女子喬安（Joanne Lee）過去就跟媽媽一起住，數年來心裡有個令她痛苦的秘密，因為她的母親奎兒克（Bernadette Quirk）讓家裡的環境相當骯髒，最令她作噁的是母親已經長蛆的床、發出惡臭，原因竟然是因為有4個死嬰屍藏在床邊。

根據英國《每日郵報》報導，喬安過去和母親、弟弟克里斯（Chris）、妹妹凱絲（Cath）一起住在同一個屋簷下，家裡面全是狗屎、和成堆的垃圾、回收物，洗衣機都已經壞掉多年、地板的磁磚也都已經退色。就在一次喬安和妹妹帶著一張破床墊要出去丟，卻掉出成群的蛆，凱絲告訴她「因為媽媽的衣櫃裡有嬰兒屍體」。

喬安回家後詢問母親，並且在沒有通報的情況下，幫著母親把那些嬰屍埋在家裡後院。事實上喬安內心相當崩潰，「我無法忍受這個女人，她到底都把她的孩子養在什麼樣的地方？但我也無法改變她。」

喬安回憶起母親的房間，「她的衣櫃裡有一個紅色垃圾桶，後來我不只一次看到那個垃圾桶的時候，我選擇報警」，警方調查奎兒克在經歷過第二次婚姻後，人生陷入混亂，時常酗酒後出現不正常的性關係，這些嬰兒屍體出生於1985年到1995年之間，進行檢測時，其中一個孩子還是女兒的另一半。

奎兒克在今年2月份去世，享年64歲，當時她就已經在針對自己「藏嬰屍」的案件開庭，並承認4項隱瞞生育的罪名，被判2年社區服務。