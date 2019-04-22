男友酒後下海玩水「大叫一聲」沒人理　女友哭癱沙灘上呆望

國際中心／綜合報導

一名36歲的柬埔寨籍女子21日凌晨和27歲的男友相約在泰國Jomtien Beach喝酒，沒想到對方喝到一半臨時起意要下海玩水，期間曾大聲呼喊，但她和其他民眾沒有多加理會，等到察覺不對勁時，人早已被海浪沖走，經過1個小時的搜救也都沒有結果，讓她後悔得哭癱在沙灘上。

綜合泰國媒體報導，穿著露肩上衣的柬埔寨女子得知男友失蹤，難過得癱坐在沙灘上請求搜救人員幫忙，哭累了就呆呆望向漆黑一片的海洋，希望能出現奇蹟，等了整整1個小時卻都沒有傳來好消息。

▲Jomtien Beach附近有海鮮市場、夜市等，是當地知名的觀光景點之一。（圖／翻攝自Google地圖）

警方調查，女子和男友前往春武里府的知名海灘Jomtien Beach聊天、喝酒，期間男方下海玩水，接著人就消失了。而事發當下也在沙灘上散心的婦女（40歲）證稱，「我坐在沙灘上有看到一名男子走進海裡，然後他對著女友大喊一聲，我們一開始都不以為意，直到聽到第二次喊叫聲才覺得可能出事了，趕忙找人來救援，結果還是來不及。」

目前搜救人員已經暫停搜索，警方初步研判男子應該是被海浪捲走了，雖然情況凶多吉少，但等到白天太陽露臉後會再次展開救援行動，同時也不忘提醒民眾，喝醉酒後反應會比較慢，千萬不要隨便下水玩耍，以免發生憾事。

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