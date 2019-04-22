「禽獸的行為」！斯里蘭卡爆炸逾200死全球哀悼　巴黎鐵塔熄燈

▲爆炸案發生地點之一，內貢博（Negombo）的聖賽巴斯提安教堂（St Sebastian's Church），教堂內的耶穌雕像染血。

記者錢玉紘／綜合報導

斯里蘭卡在21日發生8起爆炸案，目前已經造成215人喪命，全世界紛紛獻上哀悼之意，巴黎的象徵艾菲爾鐵塔也在深夜熄燈致意，各國領袖則是嚴厲譴責這場極度暴力的攻擊行為，首都可倫坡的大主教表示，「只有禽獸才會做出這種事情」。警方表示，目前已逮捕8人，已可確認歹徒是宗教極端分子。

巴黎艾菲爾鐵塔自當地時間22日凌晨12開始熄燈，官方推特上表示，希望藉此向所有斯里蘭卡爆炸案中的受害者致意。由於其中3起爆炸案是針對教堂，且發生在復活節彌撒期間，教宗方濟各（Pope Francis）於梵諦岡主持彌撒時，也向受害者以及天主教社群致意，「我為所有被這場殘忍悲劇影響的人向主禱告」。

目前尚無任何團體或個人宣稱犯案，外界初步分析可能含有宗教動機，斯里蘭卡國防部長盧萬（Ruwan Wijewardene）表示，目前可確認歹徒是宗教極端分子，其中有兩起爆炸是由自殺炸彈客所引起，推斷為單一團體犯案。



首都可倫坡的大主教朗傑斯（Malcolm Ranjith）稱這是一個「非常傷心的日子」，他還督促政府，必定要毫不留情地懲罰攻擊者，「因為只有禽獸才會做出這種行為」。斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）則譴責攻擊者是懦夫，呼籲人民保持堅強與團結一心。



各國領袖也群起譴責這場暴力攻擊，英國首相梅伊稱這起攻擊令人震驚，「我們必須團結在一起，確保沒有任何人要因為實踐自己信仰而感到恐懼」。紐西蘭在不到一個月前也發生血洗清真寺的宗教攻擊事件，總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，「紐西蘭力挺宗教自由，以及自由崇拜的權利，我們必須一同找到結束暴力的意志以及解答」。



美國總統川普在推特上表示，「美國向斯里蘭卡偉大的人民們致上暖心的慰問，我們已經準備好要幫忙了」，前總統歐巴馬則譴責這是一場「對人性的攻擊」。鄰國印度總理莫迪（Narendra Modi）則表示，「在我們的區域裡面，無法縱容如此野蠻的事，印度與斯里蘭卡人民站在一起，我為傷者祈禱，並與受害者家屬同在」。

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▲斯里蘭卡發生連環爆炸案，救難人員移送罹難者。（圖／路透）

當天早上一共發生6起爆炸事件，3起發生在教堂，另外3起則是高檔的飯店，到了下午又再度發生兩次爆炸，一次發生在一間民宿中，另一起在民宅裡。一名政府官員提到，後面兩次爆炸案皆為歹徒逃避警方追緝時所引起。另外，至少有兩起爆炸為自殺炸彈客造成的。

斯里蘭卡警方指出，已經逮捕13名嫌犯。這爆炸意外是當地10年來最嚴重的暴力攻擊，已造成215人死亡，其中有35名外籍人士在爆炸中喪生，包含來自英國、美國、印度、中國、土耳其、荷蘭和葡萄牙的旅客。目前斯里蘭卡全面實施宵禁，時間為21日晚上6時起至翌日清晨6時；22日、23日為全國放假日，社群媒體全面被封鎖。

▼教堂發生爆炸後，許多物品都損毀。（圖／路透）