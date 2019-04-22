7192公尺深爪哇海溝影像曝光　科學家驚見「透明膠狀新物種」：超像人造

▲人類從未見過的生物出現在鏡頭前。（圖／翻攝YouTube Newcastle University）

記者張靖榕／綜合報導

美國潛水團隊日前在印度洋爪哇海溝下潛至2萬3596英呎（約7192公尺），進行海底生態探索，發現一個「透明凝膠狀」的生物從鏡頭前緩緩游過，身體下方延伸一條線狀物；科學家開心地說，這是人類從未見過的物種，牠的出現讓人大開眼界。

根據《CNN》報導，美國潛水員維斯科沃（Victor Vescovo）此前已經完成2次歷史性深潛，第一次於2018年12月在波多黎各海溝（Puerto Rico Trench）下潛達2萬7480英呎（約8376公尺）；第二次則於今年2月在南三明治海溝（South Sandwich Trench）下潛了2萬4388英呎（約7433公尺）。

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▲科學家覺得這個「新品種水母」看起來很像人造的。（圖／翻攝YouTube Newcastle University）

維斯科沃和他的團隊「五深遠征隊」（Five Deeps Expedition）一直致力於揭露海底面貌，這次他們到印度洋爪哇海溝下潛，利用攝影機拍下了疑似「新品種水母」的生物。「五深遠征隊」首席科學家賈米森（Alan Jamieson）說，「牠看起來真的很像人造的，突然從黑暗中跑出來，你會覺得『天啊，這水母長得超奇怪。』」

團隊成員結束深潛後，為了搞清楚他們看見得是什麼東西，便一直重複播放錄下的影片；賈米森在經過比對後認為，此物種可能屬被囊動物亞門下的海鞘綱，但目前還不能肯定，希望未來能取得活體樣本進行研究。

維斯科沃被認為是海底深潛最深的人類，這次是他的第三次深潛，單程就需花費2.5小時，加上在海裡探索的2小時，總共進行8小時之久。他下一次將挑戰「地球最深處」馬里亞納海溝（Mariana Trench）。