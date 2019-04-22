諧星成功當選烏克蘭總統！「打貪」政見受歡迎　出口民調高達73%

▲烏克蘭總統第二輪選舉結果出爐，喜劇演員澤倫斯基當選。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導



烏克蘭總統選舉於21日舉行第二輪決選，出口民調顯示，喜劇演員出身的政治素人澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）預計將獲得73%選票，獲得壓倒性的勝利，擊敗現任總統波洛申科（Petro Poroshenko）。澤倫斯基政見以打擊貪腐為主，外界將關注他與鄰國俄羅斯未來的互動。

41歲的澤倫斯基在第二輪決選對上現任總統波洛申科，出口民調顯示他已獲得勝利，結果出爐後，他在競選總部向支持者喊話，「我不會讓大家失望的，雖然我還沒正式當上總統，但身為一個烏克蘭國民，我想告訴那些前蘇聯國家，看看我們，什麼事都有可能發生」。最終結果將於當地時間21日晚間出爐。

而從2014年就擔任總統的波洛申科則獲得25%的支持率，票數相差懸殊，他也自行宣布敗選，他向支持者表示，「選舉的結果讓我們陷入不確定和無法預測的未來，我將會卸任總統之位，但我想堅定地強調，我不會離開政治」。

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▲前總統波洛申科尋求連任失敗。（圖／路透）



2014年3月，俄羅斯軍隊併吞了烏克蘭的克里米亞半島，此舉受到國際譴責，之後烏克蘭軍隊一直與俄羅斯分裂分子對戰，當時波洛申科便是在這樣的反俄情緒下當選總統，推翻上一任的親俄政府。因此敗選後，波洛申科也在推特上警告，「一個毫無任何政治經驗的烏克蘭總統，很可能走回受俄羅斯操控的老路。」

同時，澤倫斯基也在記者會上表示，他將會重啟與俄羅斯分裂分子的和平談判。俄羅斯副外交部長則表示，選民們表達了對政壇改變的渴望，「新的領導人必須了解並讓選民看到希望，當然不管在國內過國際事務上都通用」。

澤倫斯基是劇演員出身，他長期演出的諷刺戲劇名為《人民公僕》（Servant of the People），在戲中他飾演的角色原先是一名老師，由於常在網路上批評政府貪腐走紅，「意外」選上烏克蘭總統。現實中，他決定走入政壇，他參選時的所屬政黨也與節目是同樣的名字，政見也以打擊貪腐為主。

▼澤倫斯基和妻子前往投票。（圖／路透）