婚禮豪華放煙火！新娘事後嫌「禮金6000包太少」…翻臉閨密補回差價

▲閨密結婚，事後竟然討錢。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

澳洲一名女子日前飛去美國參加閨密的婚禮，期間還包了禮金200美元（約新台幣6165元）及訂做的蠟燭（價值75美元，約新台幣2310元）作為結婚禮物，豈料，當婚禮結束後，閨密竟然打電話給她「包的禮金不夠喔」，讓她傻眼後怒炸，就把歸密給unfriend了。

這名女網友在論壇網站「reddit」分享經歷，她表示，幾個星期前和丈夫飛去美國參加閨密的婚禮，準備了禮金200美元（約新台幣6165元）及訂做的蠟燭（價值75美元，約新台幣2310元）作為結婚禮物。

閨密的婚禮相當豪華氣派，現場非常美麗，有許多賓客到場，而且還準備了很多美食和酒，最後還施放煙火，這對新人還搭著遊艇離開去度蜜月，整場婚禮非常夢幻特別，讓人好生羨慕。

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▲婚禮相當盛大，有煙火還有許多美食和酒。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

豈料，原PO婚後就接到閨密的電話，原本她還以為這是「感謝電話」，沒想到對方竟然直指「包的禮金不夠喔」，婚禮的設施和服務的費用都遠超過她的禮金和結婚禮物的價值。

原PO聽完後，起初還認為閨密在開玩笑，她也大方說出自己包的禮金金額，對方卻說蠟燭也不是想要的那種款式，因此算是積欠了300美元（約新台幣9245元），如此費用才是符合參加婚禮的標準。

「我根本無法接受！」原PO說，閨密想要的蠟燭要價就要150美元（約新台幣4620元）她根本就買不起，因此才會改為較小的款式，而且就澳洲婚禮文化，包大額的禮金其實不是常態，對她而言，200美元（約新台幣6165元）已是大數目，卻沒想到新娘怎麼樣都不喜歡，於是原PO怒掛電話，「她現在是前好友了。」

文章一出，網友們紛紛留言表示：「我認為付出與婚禮費用一樣多的概念是愚蠢的」、「你的朋友只是忘恩負義」、「客人怎麼會知道婚禮數字呢」、「缺錢就不要結婚啦還辦那麼豪華」、「該學的是如何拒絕參加婚禮，而不是費心去送禮物」、「這朋友真吝嗇」、「自己浪費大量資金去辦一個結婚派對然後收錢？笑死」、「我希望她失去所有的朋友。多麼糟糕的人」、「如果他們想要收支平衡，可以賣門票」。相關討論熱烈，不過文章現在已經刪除了。