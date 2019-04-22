高中生校外教學…挖到「9mm牙齒」！教授一查驚呆：是新種暴龍化石

▲日本岩手縣高中生在「久慈琥珀博物館」挖到了9000萬年前、白堊紀後期的長9mm暴龍牙齒化石。圖為復原想像圖。（圖／翻攝自早稻田大學官網、久慈琥珀博物館提供）

記者楊絡懸／綜合外電報導

日本岩手縣一名18歲高中生到久慈市的「久慈琥珀博物館」校外教學時，意外在博物館內的琥珀採掘體驗場中，挖到了9000萬年前、白堊紀後期的長9mm暴龍牙齒化石。博物館與早稻田大學學者進行分析，19日召開記者會表示，白堊紀暴龍化石相當稀少，很有可能是「尚未發現過的新種恐龍」。

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▲「久慈琥珀博物館」琥珀採掘體驗場。（圖／翻攝自早稻田大學官網）

根據《朝日新聞》報導，岩手縣立宮古高校的18歲男高中生門口裕基去年6月時，到「久慈琥珀博物館」校外教學，現場體驗琥珀採掘1小時，沒想到他挖到了一顆「尖銳形狀」的石頭，看起來就像是一顆恐龍的牙齒，於是他趕緊把這塊石頭交由博物館工作人員。

早稻田大學教授平山廉長期在博物館內進行研究和分析，經由他檢驗後表示，這塊長9mm的石頭應該是暴龍屬恐龍的上顎前齒化石。根據牙齒的形狀和特徵，推測這隻暴龍體長約3公尺，不過有些暴龍物種至少高於10公尺，因此尚不清楚這隻暴龍是小型物種、還是只是一個孩子。

▲日本之前挖掘的恐龍牙齒化石及復原想像圖。（圖／翻攝自早稻田大學官網）

▲白堊紀後期的長9mm暴龍牙齒化石。（圖／翻攝自早稻田大學官網）

這次發現的暴龍化石，是日本目前找到的第4個確定案例，然而只有這個牙齒化石來自於白堊紀。平山廉表示，暴龍牙齒的特點是牙齒上會有細小的凹凸狀，但這顆牙齒卻沒有顯示此相關特徵，因此，依據發現的地層年代及牙齒的特徵，很有可能是未發現的新物種，有必要進行更深的研究和挖掘。

挖到石頭的門口裕基表示，他在4月1日被告知「確實挖到了暴龍化石」，還以為是愚人節的玩笑，不斷問：「真的嗎？」他開心地說，小時候真的很喜歡暴龍，對於挖掘到真正化石也感到相當驚訝，覺得自己非常幸運，「我對恐龍更感興趣了。」