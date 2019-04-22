斯里蘭卡爆炸「8嫌犯被逮」！自殺炸彈客混入吃早餐人群引爆

▲斯里蘭卡21日發生連環爆炸。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

斯里蘭卡在當地時間21日發生連環爆炸事件，多處教堂和酒店被攻擊，目前已造成215人死亡、逾450人受傷。總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）指出，目前已經逮捕8名涉案嫌犯，都是當地人，正在追查是否與海外組織團體有關。

法新社報導，威克瑞米辛赫提到，目前首要任務就是逮捕恐怖份子，「更重要的是，我們要確保恐怖主義不會在斯里蘭卡滋長」。21日的事件是近10年來最嚴重的暴力攻擊，斯里蘭卡警方稍早指出，共有35名外籍人士在爆炸中喪生，包含來自英國、美國、印度、中國、土耳其、荷蘭和葡萄牙的旅客。



據了解，其中至少有兩起爆炸為自殺炸彈客引起的。在首都可倫坡（Colombo），共有3間高檔飯店成為攻擊目標，其中，Cinnamon Grand Hotel遭到自殺炸彈客襲擊，一名主管表示，當時歹徒混進正在用自助早餐的客人中，突然走到隊伍最前面，引爆身上的炸彈，一名飯店經理當場死亡。

另外一起自殺炸案事件發生在可倫坡北郊的民宅內，警方進入搜查時，自殺炸彈客引爆炸彈，住宅天花板當場坍塌，3名員警殉職。目前斯里蘭卡全面實施宵禁，時間為21日晚上6時起至翌日清晨6時；22日、23日為全國放假日。