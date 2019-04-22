剛出生3天！冷血女「打包7隻小狗」整袋丟垃圾箱…獸醫怒：氣溫32度欸

▲加州一名女子隨意丟棄7隻剛出生的小狗。（圖／翻攝自YouTube／RivCOanimalsPIO，下同）

國際中心／綜合報導

美國加州動保組織「河濱郡動物服務」（RCAS）在科切拉市（Coachella）發現，一名女子18日下午把7隻剛出生3天的小狗放進塑膠袋內，最後整袋都丟去垃圾箱，駕車離開。整段過程都被監視器錄影下來，警方正在追查這名女子的身分，也希望民眾可以提供更詳細的線索。

透過畫面可以看到，這名女子把裝有7隻小狗的塑膠袋，丟進汽車商店附近的垃圾箱，之後她就駕著吉普車離開。然而當時的氣溫是攝氏32度，這些小狗很有可能悶死在袋子內，所幸一名男路人發現了這袋包裝物，趕緊請附近商家的員工聯繫動物服務部門。

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根據CNN報導，這些幼犬是混血的㹴犬，出生3天左右。獸醫團隊表示，若是沒有好心人的作為，小狗們很有可能很快就死去，幸好這些孩子在一小時內及時被發現。

「河濱郡動物服務」批評這名丟棄小狗的女子完全沒有智商，當大家都願意保護動物時，她竟然惡意丟棄、幾乎危害這些生命。服務單位已經請地方檢察官幫忙，處理這個虐待動物的案件，追緝調查中。