澳洲麥當勞「女兒吸用過的黑色超大保險套」　媽崩潰狂洗嘴手：得性病怎辦

▲女童在用餐區拿到一條用過的黑色保險套，還放進嘴裡。（圖／示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

澳洲一對爸媽帶著2歲女兒到麥當勞用餐，卻在用餐區發現女兒不知從哪裡拿來一條用過的黑色超大保險套，還放在嘴裡咬，他們嚇得趕緊將女兒帶去醫院檢查，就怕她感染了性病。麥當勞員工一開始不願意讓女孩爸媽把保險套也帶去醫院送驗，直到後來態度才轉為軟化，並發表道歉聲明。

綜合外電報導，女孩一家人當時在珀斯郊區（Warnbro, Perth）一間麥當勞裡看見女孩把黑色保險套放進嘴裡吸吮；媽媽溫蒂（Wendy）說，「那時候我到櫃台要點餐，我老公陪著女兒在用餐區等，但他在注意到女兒的時候，就看到她在吸一條黑色保險套。」

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▲該間麥當勞後來才願意將保險套送驗。（圖／翻攝Google）

溫蒂說，老公看到後，趕緊把保險套從女兒嘴裡拿出來，帶到櫃台給員工看，「我帶著女兒跑進浴室，用水洗她的嘴巴和手，接著給她喝了一杯水，我們嚇死了！」溫蒂感到非常憤怒和噁心，深怕自己孩子得了性病，聯絡了當地醫生後，被告知要把保險套也一起帶去醫院檢查，「他們（麥當勞）拒絕把保險套給我們，但我們只是想確定女兒是不是安然無恙。」

溫蒂擔心女兒是不是已經得到性病了，「如果麥當勞不把保險套交出來，我們就得等上兩個月才能給女兒進行血液檢測。」稍後麥當勞接受記者訪問表示，已經把保險套交給醫院送驗，也附上一段道歉聲明，「清潔和安全是我們的最高原則，我們也要求每位值班經理必須每30分鐘檢查一次店內狀況。」