割完包皮見「短褲正妹」秒濺血？　越南馬尾妹爆紅：其實我很害羞

▲越南正妹前往醫院探病，意外被男子拍下爆紅。（圖／翻攝臉書）

網搜小組／綜合報導

割完包皮千萬別衝動啊！馬來西亞媒體報導，越南一名男子長年包莖，因此日前前往醫院割除包皮，不料住院休養期間，卻見到一旁病床有名穿著熱褲的正妹前來探病，見到一雙雪白美腿，男子忍不住起了反應當場爆血；但《ETtoday新聞雲》搜索越南媒體，發現照片中的女子確實是登上新聞版面在當地引起討論，但拍下照片的男子，似乎並未割包皮、小弟弟也未爆血再挨針。

馬來西亞媒體《中國報》21日報導，該名男子因長年包莖，且包皮與龜頭處緊緊相連，在動了手術後，又因冠狀龜溝滲血，不得不縫針住院；但正當男子躺在病床上休養時，斜對面的病床卻來了一個探病的正妹，眼見妹子綁著馬尾、容貌清秀，只穿著小熱褲露出一雙雪白大腿，男子還不忘拿起手機拍下照片，但在陣陣視覺衝擊下，小弟弟卻逐漸充血起了反應，在感到下體一陣緊繃後，旋即傳來「啪噠」一聲斷裂音，當場爆血，還因此又多縫了好幾針；而雪白妹子見他胯下滲血，掩面強忍笑意離開現場。

《ETtoday新聞雲》搜索越南當地媒體，發現這位身穿綠衣的雪白正妹確實在當地網路上一夕爆紅，但背後的故事卻沒這麼血腥；越南當地媒體報導，這名拍下照片、住院的男子健康狀況好轉，原本已經計畫要出院，但因見到這名「探病女孩」，自願再接受醫生的「深層心理治療」。

事後男子將該名雪白的妹子探病照PO上臉書，引發廣大回響，眾多網友爭相跪求該名女子臉書、IG帳號，而這名女子的身分也被神出，她就是出生於1997年的Mai Thi Ngoc Anh，目前就讀越南農業科學院，但令人心碎的是，她已經有了男朋友。

Mai Thi Ngoc Anh在得知自己爆紅後相當訝異，表示稍早才知道自己去醫院探病時被人拍照、並PO上臉書，還引起周遭親友的關心；Mai Thi Ngoc Anh說，真實生活中的她相當害羞，對於照片在網路上瘋傳一事，她選擇低調、沉默以對，相信過不久後這張照片就會逐漸被人們遺忘，而她的生活也能夠再歸於平靜。