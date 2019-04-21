斯里蘭卡8連爆增至「215死450傷」　警逮7人全國實施宵禁

國際中心／綜合報導

斯里蘭卡今（21）日發生8起連環爆炸，造成至少215人死亡、逾450人受傷。目前已知有2名中國大陸籍人士及巴基斯坦、美國、摩洛哥、印度等地的35名外國人罹難。俄羅斯衛星通訊社消息稱，斯里蘭卡部長表示，斯里蘭卡就爆炸案逮捕了7名可能涉案人士，當地目前已實施宵禁，並暫時禁止使用社群網路。

▲ 斯里蘭卡21日發生連環爆炸。（圖／路透社，下同）

綜合外媒報導，斯里蘭卡當地時間21日發生的多起爆炸案，已經導致215人死亡，超過450人受傷；目前已知3座教堂、3間豪華飯店遭到攻擊。斯里蘭卡政府宣布，當地即刻起立即實施宵禁，時間為21日晚上6時起至翌日清晨6時；22日、23日為全國放假日。

請繼續往下閱讀...

《封面新聞》報導則稱，2名中國遇難者遺體下午3時左右在可倫坡香格里拉酒店被發現，這也是爆炸發生地之一。斯里蘭卡華助中心工作人員、旅居斯里蘭卡做生意20年的劉小姐表示，不幸罹難的2名男性都姓譚，是堂兄弟，家屬已經在現場確認了身份。她還說，「另外還有2名失聯者爆炸時在金斯伯里酒店，和4名傷者一起，都是中國科學院南海海洋研究所的。」

截至台灣時間21日晚間22時，8起爆炸共造成215人死亡、逾450人受傷，死者包括35名外籍人士。警方調查指出，其中有2起爆炸事件是自殺炸彈客所為，香格里拉酒店（Shangri-La Hotel）爆炸案的自殺炸彈客疑似為哈希姆（Zahran Hashim），而攻擊「東岸大城」拜蒂克洛（Batticaloa）錫安教堂（Zion Church）的自殺炸彈客為阿布穆罕默德（Abu Mohammad）。

外交部稍早表示，經過我駐印度清奈辦事處兼轄斯里蘭卡初步掌握，我國並無旅行團在當地旅遊，也暫無我台商僑民等受困或傷亡的情形，目前僅獲知有1國人在案發疏散時，因赤腳逃出而遭碎玻璃割傷。