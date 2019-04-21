正妹伴娘吃掉閨蜜老公！9分鐘「OO片」外流　網友：好老公真的歸me了

▲正妹伴娘吃掉閨蜜老公，9分鐘「OO片」外流。（圖／翻攝自IG）

記者趙蔡州／綜合報導

越南河內一名藥劑師杜陳映（Trâm Anh）因為長相甜美、身材火辣，2018年參加選秀節目後瞬間爆紅，但她日前卻被人爆料一支長達9分鐘多的性愛影片，兩人全裸入鏡還變換各種體位，更誇張的是她床戰的對象，竟然是閨蜜的丈夫，消息讓粉絲相當震驚，連保守的越南電視台都罕見報導。

綜合媒體報導，杜陳映原本的職業是一名藥劑師，2018年她參加了一個電視選秀節目，因為長相甜美可愛，加上前凸後翹的身材，瞬間在網路上爆紅、人氣飆漲，但不料今年（2019年）卻被不肖人士故意流出性愛影片，對方留言聲稱是杜陳映床戰9分鐘的過程。

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▲杜陳映因漂亮臉蛋、好身材而走紅。（圖／翻攝自IG／下同）

根據網路流傳的影片、影片截圖可以看見，男女都全裸入鏡並且變換許多了體位，有網友就透過女主角身上的痣比對，最後判斷女主角確實是杜陳映本人，杜陳映對於指控也沒有任何回應，只是將Facebook和Instagram帳號關閉，越南媒體就解讀她是默認此事。

而且近日有媒體發現，影片中杜陳映床戰的對象，竟然是她閨密的丈夫，當初閨蜜結婚時她還擔任伴娘，合照時她就站在新娘身旁，消息讓粉絲都非常震驚。這起事件也讓杜陳映參與拍攝的電影受到影響，對此她也非常鄭重的向導演道歉，只是她仍沒有針對曝光影片予以回應。

其他網友則紛紛留言說，「好姊妹的老公也吃得下去，太過分了」、「真的是好閨密，好老公都歸me」、「千萬不要跟閨蜜炫耀自己的男人，根據臨床實驗，很容易出事」。但也有人說，「求老司機發車啊」、「光脱衣服就三分鐘，有什麼可以看的」、「貴圈真亂，話說這是文藝片吧」