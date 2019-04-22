川普推特語錄／斯里蘭卡發生恐攻爆炸　我們隨時可以提供幫助

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普日前才在推特連續發文，強調說「沒有通俄、沒有妨礙司法！」而且失業救濟人數達到歷史新低。他21日一大早又繼續發文重申「沒有通俄門、沒有干預司法」，同時也讚揚經濟一片大好。此外，他也針對斯里蘭卡爆炸案表達衷心的慰問，並表示「我們（美國）隨時可以提供幫助！」

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▼美國的申請失業救濟人數已經達到了50多年來的最低（最佳）水平！

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▼儘管沒有通俄門、沒有干預（司法），激進左翼民主黨仍不想為人民的利益進行立法工作，反而只為了調查和浪費時間。這讓我們的國家付出了巨大的代價，而民主黨也將會在2020年的重要時刻付出代價！

▼川普仇恨者跟撰寫穆勒報告的憤怒民主黨人被「沒有通俄門」的真相震驚了！這只是一個從最開始就不准許啟動的、完整的「打擊總統行動」！

▼你相信嗎？《紐約時報》社論專欄寫說，媒體和民主黨欠川普一個道歉。好吧，他們這點說對了！

▼斯里蘭卡發生一起對教堂和旅館的恐怖攻擊事件，事件造成138人死亡、600多人受傷。美國向斯里蘭卡眾多的人民表達衷心的慰問，我們隨時可以提供幫助！

▼復活節快樂！我從來沒有比現在更快樂、更滿意的時候，因為你們的國家表現得非常出色，成為世界話題的（蒸蒸日上的）經濟，可能比過去的任何時候都更強大。祝你們有美好的一天！