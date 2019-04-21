快訊／斯里蘭卡首都發生第8起爆炸！政府火速宣布：晚上6點實施宵禁

▲斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）及鄰近地區發生至少8起爆炸案件。（圖／路透社，下同）

記者楊絡懸／綜合外電報導

斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）及鄰近地區21日上午8時45分許發生6起連環炸彈攻擊案，已知3座教堂、3間豪華飯店遭到攻擊，稍早可倫坡附近一處飯店發生了第7起爆炸，至少2人死亡；最新消息指出，可倫坡又發生第8起爆炸案，目前統計共造成185人死亡、499人受傷。斯里蘭卡政府宣布，立即實施宵禁，時間為21日晚上6時起至翌日清晨6時；22日、23日為全國放假日。

警方指出，爆炸地點發生在迪馬塔歌達地區（Dematagoda）一座大樓，還不確定這次爆炸的傷亡程度，當局正在調查詳細的情形。一位斯里蘭卡官員表示，後兩起爆炸事件（第7起、第8起爆炸）是在嫌犯為了躲避警方追捕時發生的。

截至台灣時間21日下午5時許，連6起爆炸共造成185人死亡、499人受傷，死者包括35名外籍人士，稍早發生第7起爆炸、加上最新的第8起爆炸將會提高死傷人數。警方調查指出，其中有2起爆炸事件是自殺炸彈客所為，香格里拉酒店（Shangri-La Hotel）爆炸案的自殺炸彈客疑似為哈希姆（Zahran Hashim），而攻擊「東岸大城」拜蒂克洛（Batticaloa）錫安教堂（Zion Church）的自殺炸彈客為阿布穆罕默德（Abu Mohammad）。

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