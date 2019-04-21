擔心中國勢力崛起　美海警船「巡邏範圍擴大」護盟國！

▲美國在亞太、印太地區巡邏變得更勤、範圍更大。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

近日中國對台灣態度轉變、反應不斷，引發美國方面的關注，上月美國罕見地派出海警船跟著驅逐艦一同穿越台灣海峽，更讓台海關係有些升溫的狀態。美國海岸防衛隊將領接受美國媒體訪問時提到，就是為了要因應中國勢力崛起，特別將巡邏範圍延伸到中國附近的海域。

綜合外媒報導，美國海軍自今年開始在亞太地區的執勤範圍擴大，並且越來越依靠海警隊的艦船，其中海岸防衛隊通常在較接近台灣的地方，但上月開始船艦到了東海，顯示已經擴展到國際海域，根據美國海防司令表示，目前美國將對手鎖定為俄羅斯和中國，但因為範圍過大，因此尋求支援。

此外，美軍也以海防隊的國家安全艦巴索夫號（Bertholf）跟著美海軍的驅逐艦柯蒂斯威爾伯號（Curtis Wilbur）一同穿越台灣海峽，就是要讓國際知道「美國致力於維護亞太地區的自由開放」巴索夫號在今年3月曾阻止運往朝鮮的貨物，並且開往香港停靠。

分析師莫里斯（Lyle Morris）表示，過去海防隊就已經參與亞洲的防衛任務，但現在中國是美方將海防勢力逐漸延伸到印太地區的原因之一，因此保衛這些國家是美方的責任，「這些國家最困難的就是金錢，他們沒有足夠的資金軍購」自然維繫亞太、印太地區和平就成為美國的任務。