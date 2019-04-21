德州癌症中心開除3華裔科學家　涉協助中國竊密

▲ 美國德州休士頓的安德森癌症中心。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國德州休士頓一間知名癌症中心去年爆出5名科學家涉及中國竊取美國研究成果的事件後，如今該中心證實，其中3名華裔人士已遭開除，而在剩餘的2人當中，有1人確定不用被解雇，但另1人仍在接受調查。消息指出，目前仍不清楚他們是否會面臨聯邦控訴或是被驅逐出境。

綜合休士頓紀事報、美聯社報導，國家衛生研究院去年致函安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center），內容提及5名成員涉及利益衝突與未申報海外收入，並限期30天做出回覆。

事實上，安德森癌症中心去年曾獲國家衛生研究院的1.48億美元資助款。院長皮斯特斯（Peter Pisters）提到，「身為投資於生物醫學研究的納稅人公款監督人，我們有義務採取進一步的行動。」據瞭解，被解雇的3名科學家全是華裔人士，其中2人在解雇程序開始之前先行離職，第3人則對解雇一事提出質疑。

消息一出，聯邦調查局（FBI）發言人加扎（Christina Garza）20日表示，調查局「不證實但也不否認這項調查的存在。」而安德森癌症中心則發聲明指出，經過相關人員的深入調查，最終有3名具有終身職位成員的終止程序啟動，

皮斯特斯認為，是因為安德森癌症中心有著全球第一的光環，才讓機構成為有心人士的目標。但目前該中心並未透露相關竊取智慧財產權的證據。