越戰極毒「橙劑」禍害40年！15萬越南娃身體扭曲變形　美砸1.83億美金「除毒」

▲「橙劑」對越南人民的造成大傷害。許多新生兒一出生就有缺陷。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

在越戰結束超過40年後，美國在今年決定投入1.83億美元（約台幣56.9億元），展開為期10年的「除毒計畫」，打算將越戰期間，美軍為了對抗北越軍隊，在越南邊和機場（Bien Hoa Airport）及周邊一帶製造的「橙劑」（Agent Orange）全數清理乾淨。

根據《BBC》報導，「橙劑」這種除草劑當中含有致命的化學物質雜質四氯雙苯環戴奧辛(2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin, TCDD，一種戴奧辛），毒性極強，生活在受到「橙劑」汙染的環境中，不但容易致癌，還可能會生出身體有缺陷的新生兒。不過美軍在1962至1971年越戰期間，為了對北越軍進行構成傷害，總共噴灑了超過8000萬公升的橙劑，雖然對敵人帶來了重擊，但也影響了世世代代的越南人。

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▲ 越戰期間，美軍為對抗北越軍，大量噴灑了有毒的「橙劑」。（圖／翻攝自維基百科）

負責執行這次除毒計畫的美國國際開發署（USAID）提到，當時美軍所噴灑的橙劑，在滲進土壤之後，又進入到地下水和附近的河川中，這些劇毒物質導致超過300萬名越南人受到影響，出現各種身心疾病、絕症，就連他們所生下的後代也出現像是四肢變形、身體扭曲、頭部異常腫大等缺陷，這樣畸形的新生兒就多達了15萬名。

其中，又以越南南部同奈省的邊和機場為全國「殘留橙劑最多，污染及後續影響最嚴重」的地區，整個區域內一共包含超過50萬立方公尺的戴奧辛。為了避免讓更多無辜的民眾及新生兒受害，美國決定投入1.83億美元在「邊和機場的除毒計畫」中，這是繼2012年「硯港機場除毒計畫」後，美國第2次主動花錢為越南消毒。

美國國際開發署表示，2012年的峴港機場橙劑清除作業共花費了1.1億美元（約台幣33.89億元），耗時六年，才終於在去年11月全數清理完畢，這次邊和地區的戴奧辛含量足足是峴港機場的四倍，顯然必須投入更多的金錢與時間。

▲ 美、越2國議員、軍官一同參加「除毒計畫」相關會議。（圖／翻攝自Sen. Patrick Leahy推特）

美國駐越南大使丹尼爾（Daniel Kritenbrink）20日上午在發布會上指出，這項掃毒計畫匯集了許多的越南及美國的軍方人員、參議員，「雖然我們兩國以前是敵人，但如今我們一同攜手去進行一項複雜的行動，這實在相當具有歷史意義。」

儘管如此，從越戰到現在，美國方面始終都只願意賠償受到橘劑影響的老兵而已，對於越南受害民眾所提出的賠償申請，美國最高法院在2009年拒絕受理此案後，就再也沒有下文。