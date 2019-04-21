政府只顧救聖母院　9000名黃背心民眾湧巴黎：窮人也要管！

▲ 不滿政府將重心放在替聖母院重建而忽視底層人民權益，多達9000名民眾週六走上巴黎街頭抗議 。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

法國「黃背心運動」進入第23週，這週參加抗議的人數共有2萬7900人，儘管相較上一周的3萬1100人有所減少，不過受到聖母院大火的影響，前往首都巴黎一帶進行抗議的人卻相比上周的5000人多出了將1倍，達到了9000多人。這些抗議民眾對於政府只顧著救援聖母院，卻罔顧底層的狀況感到不快，甚至與現場員警爆發激烈衝突。

根據「法國國際廣播電台」報導，聖母院15日發生火災引起全球關注，全法國的富商及企業也紛紛主動捐款，一共募得10億歐元（約新台幣346億）協助重建，卻反而激起了黃背心運動抗議者的不滿。

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▲▼ 法國巴黎聖母院15日大火，400多名消防人員搶救。（圖／路透）

一群抗議民眾在20日闖入聖母院附近一帶被封鎖的區域，他們身穿印著「聖母院能有數以百萬的歐元，那我們窮人呢？」、及法國作家雨果（Victor Hugo）作品中寫的「聖母院享有萬千寵愛，但悲慘世界（Les Miserables）卻什麼也所有。」等標語的衣服，一邊對政府喊話「在你們忙著籌備重建聖母院的資金時，不要忘了還有我們這些身處貧困階級的人，正遭遇的處境有多糟糕！」





▲黃背心抗議民眾與維持秩序的員警爆發激烈衝突 。（圖／達志影像／美聯社）

到了下午，隨著示威遊行似乎越演越烈，政府派出超過6萬名警力及士兵試圖控制局勢，不過憤怒的抗議民眾卻開始朝這些維持秩序的員警投擲瓶罐與石頭，破壞一旁車輛、店家、柵欄，甚至朝公物縱火。使得警方則不得不出動閃光彈及催淚瓦斯來進行壓制，最後逮捕178人，其中還包含6名未成年人。

巴黎副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）提到，周末這場抗議最終導致巴士底廣場（Bastille）及共和國廣場（Republique）變得一片狼藉，到處都被嚴重破壞，「暴力行動必須停止！」

此外，除了巴黎，在法國北部城市里爾（Lille）、西南部城市波爾多（Bordeaux）及土魯斯（Toulouse）等地，在本周也傳出大大小小的「黃背心」示威活動。