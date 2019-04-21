教堂飯店連環7爆！斯里蘭卡「人肉爆炸」185死499傷…斷臂血屍躺滿地

記者楊絡懸／綜合外電報導

斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）及鄰近地區21日上午8時45分許發生至少6起連環炸彈攻擊案，已知3座教堂、3間豪華飯店遭到攻擊，而最新消息指可倫坡內發生了第7起爆炸，共造成185人死亡、499人受傷，尚無組織出面宣稱犯案。警方表示，至少有2起為自殺炸彈爆炸事件，也就是至少有2人犯案，至於其他爆炸原因仍在調查中。現場畫面在網路社群上流傳，血肉遍地相當驚悚。

今年4月21日為基督教「復活節」（Easter），是基督教重要節日之一，多數基督徒都在教會參與宗教彌撒活動。可倫坡警方稍早表示，3座教堂和3間飯店幾乎同時爆炸，至少有2起自殺攻擊，第一次爆炸地點是在可倫坡的聖安東尼教堂（St Anthony's Shrine），而第二起爆炸地點是在可倫坡北方、內貢博的聖塞巴斯蒂安教堂（St Sebastian's Church）。

▲▼斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）教堂連環爆炸案現場畫面。（圖／翻攝自AaryanDineshK推特、AHemmathagama推特）

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爆炸威力巨大，現場民眾形容就連身在旁邊的建築物「都能感受到明顯的震動」。透過釋出的照片可見，現場設施與磚瓦噴飛，滿地玻璃碎片，窗戶破裂變形，地上躺著多具滿身鮮血的屍體，部分四肢從身軀分離，像是滿目瘡痍的絞肉場。多數網友轉載相關畫面，祈禱不要再有傷亡事件發生。

由於事發突然，不少民眾在網路上求救，面對不知還有多少人罹難，遭波及的教會也在臉書粉絲頁上「請民眾幫忙」，也在「復活節」的悲劇增添起緊張與恐懼氣氛。斯里蘭卡總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）表示，希望全國人民都能冷靜應對，並協助事件調查；至於公共場所也盡量不要前往，以免遭到波及。

▲斯里蘭卡至少6起連環炸彈攻擊案，已知3座教堂、3間豪華飯店遭到攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲斯里蘭卡軍方動員，守在首都可倫坡的聖安東尼教堂（St Anthony's Shrine）附近。（圖／路透社）