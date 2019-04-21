SpaceX可載人「龍飛船2號」引擎測試出異常？ 　海灘彌漫橘紅色濃煙





▲ 可載人太空艙「龍飛船2號」在進行引擎測試時出現異常，冒出直陣陣濃煙。（圖／翻攝Emre Kelly推特）

國際中心／綜合報導

由太空探索科技公司（SpaceX）所製造的可載人太空艙「龍飛船2號」（Dragon2、又稱Crew Dragon）20日下午在美國佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）展開例行的引擎測試，然而過程中卻出現異常，現場瞬間揚起大量「橘紅色」煙霧，令不少在附近可可海灘（Cocoa Beach）戲水的民眾全都嚇了一跳。

根據《今日佛羅里達報》（Florida Today）報導，美國空軍第45航空聯隊（The 45th Space Wing,駐紮在佛州、負責進行太空相關任務的美國空軍部隊）發言人威廉斯（ Jim Williams）透露， 「這場在卡納維爾角空軍基地進行的試驗，的確發生異常現象，不過並沒有任何人受傷，異常狀況也已經受到控制。」

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▲ NASA局長布萊登斯坦提到，將會與SpaceX作出調整，以維持「載人飛行計畫」的安全性。（圖／翻攝Jim Bridenstine推特）

SpaceX隨後發布聲明提到，「龍飛船2號」的初步測試已經成功完成，但是就在最後的一個階段，測試台上出現了異常。「我們公司會全力確保系統符合嚴格的安全標準，另外，在正式飛行之前，及早檢測出類似這樣的異常狀況，就是我們之所以進行測試的主要目的。」

NASA局長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）也在推特上發文提到，「NASA已經收到有關SpaceX靜態測試的結果，以及最終測試過程中出現異常的通知，我們會與SpaceX密切合作，做出適當且必要的調整，以保障我們的『商業化載人計劃』能夠安全的推動。」

▲SpaceX可載人龍飛船2號太空艙。（圖／路透）

目前關於「龍飛船2號」異常現象的發生原因仍有待釐清，隨著後續調查仍在繼續進行，SpaceX 與NASA原定7月首次載人上太空的試飛計畫恐怕出現變數。

據悉，SpaceX的「龍飛船2號」在今年3月首度發射成功後，原計畫6月進行太空船緊急中止系統的測試，在於7月載送NASA太空人赫里（Douglas Hurley）和比恩坎（Robert Behnken）飛往太空。