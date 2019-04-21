池袋10人車禍！駕駛老翁稱「加速器壞了」　警方一查…現場沒有煞車痕

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者林瑩真／編譯

日本東京池袋19日發生一起嚴重車禍，一名87歲老翁駕駛車輛暴衝上街道，造成一對母女死亡，其他8人輕重傷，其中包括副駕駛座的老翁妻子。事後，老翁辯稱是「加速器壞掉」，但車上並沒有阻礙加速器的物品，現場更是沒有煞車痕。

綜合日媒報導，飯塚幸三駕駛轎車行經人潮擁擠的豐島區，卻將正穿越十字路口的行人及垃圾車撞得正著，造成31歲的松永真菜及3歲女兒莉子死亡，多名民眾受傷，連妻子都因為骨折入院。

事後飯塚幸三接受警方偵訊表示，他是因為轎車的加速器壞掉，沒有恢復，因此失控。但奇怪的是，警方調查肇事車輛，車上並沒有妨礙加速器的物品，且安全氣囊也有正常啟動。

警方指出，案發現場除了肇事車輛及垃圾車的碎片外，絲毫沒有煞車痕，行車記錄器也顯示當下是「一邊提升著速度，一邊往前行駛」的狀況，詢問目擊者則得到「幾乎是看不到車種的速度在行駛，也沒聽到煞車的聲音」，連附近的監視器都拍到肇事車輛飛速撞上行人的模樣。

目前警方是依過失致死罪嫌（過失運転致死傷）將老翁移送法辦，將進一步確認老翁刑責。不過罕見的重大車禍引起日本媒體大幅報導，日本網友也留言「是想踩煞車踩成加速器吧，根本不是車的問題，是人禍」、「所以說老人車上應該要有自動煞車才對」。