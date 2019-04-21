影／斯里蘭卡「6處詭譎爆炸案」　鮮血亂噴嚇壞民眾：快點救我們！

▲斯里蘭卡同時發生六起爆炸。（圖／翻攝自推特下同）

國際中心／綜合報導

斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）於當地時間21日輪番出現多起爆炸案，目前已有3座教堂、2間飯店、1個地區遭到襲擊，詳細原因當地警方仍在調查，估計應是同批人策畫，截至目前已超過80人重傷、死亡人數仍在估計中。

根據當地媒體及網友在推特上更新，遭到襲擊的聖安東尼教堂（St.Anthony Church）現場滿目瘡痍，甚至有重傷的民眾倒地，現場血跡斑斑，當時正在做禮拜的信徒瘋狂竄逃；而同樣遭受到襲擊的飯店則是滿地玻璃碎片，房客立刻被疏散到安全地。

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▲爆炸當下全場竄逃。

根據外媒消息指出，遭到教堂的位置除了在首都可倫坡外，北邊的城市內貢博（Negombo）也同樣有教堂受到襲擊。不少網友看到現場照片相當驚恐，立刻連繫當地的親友確認安全狀態，並直呼「真的太恐怖了」、「願上帝保佑斯里蘭卡」。

目前約80名的傷者已經送往可倫坡醫院，而在社群網站上也有不少人求救「炸彈攻擊了我們的教堂，拜託救援快點來吧！」詳細爆炸原因當局仍在進一部調查。

▲當地飯店同樣受到炸彈攻擊。