不斷更新／斯里蘭卡連環爆！飯店教堂殘骸滿地　至少125死200傷

▲ 教堂內部殘骸滿地。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo ）以及其他地區21日上午8時45分左右發生至少6起的連環爆炸案，已知有3座教堂、2間飯店遭受波及。目前尚未有組織出面宣稱犯案。

14：00

根據Lankanewsweb.net報導，目前死亡人數已升至125人。

13：55

斯里蘭卡航空（SriLankan Airlines）目前已發出聲明，要求所有搭乘從可倫坡班達拉奈克國際機場（Bandaranaike International Airport）起飛班機的旅客，提前3小時至機場報到，以便進行相關安全措施。

13：44

根據警方說法，死亡人數已上升至42人。

13：16

根據外媒最新消息，事發於當地上午8時45分左右，而2間遭到襲擊的教堂分別是首都可倫坡的St. Anthony's Shrine，以及首都北邊城鎮內貢博（Negombo）的St. Sebastian's Church。St. Sebastian's Church稍早已透過臉書發文提到，「教堂遭到攻擊，如果你的家人在這裡，請過來幫忙。」在飯店的部分，已知可倫坡5星級飯店香格里拉（Shangri-la）及肉桂樹大酒店（Cinnamon Grand Hotel）慘遭波及，滿地玻璃碎片。

警方發言人Ruwan Gunasekera已證實，總計3間教堂、2間飯店發生爆炸案。最新畫面顯示，目前政府已採取行動，數十名軍人現身首都可倫坡的St. Anthony's Shrine前方駐守。

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▼ 軍方人員守在首都可倫坡的St. Anthony`s Shrine前方。（圖／路透）

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