蘇丹獨裁總統「家中搜出40億現鈔」　當局啟動洗錢調查

▲ 根據巴席爾家人本周的說法，他目前已被轉移至蘇丹首都卡土穆（Khartoum）戒備森嚴的監獄。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

蘇丹獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）11日因軍方政變被趕下台，如今，軍方情報部門更在他的家中搜出價值至少1億英鎊（約新台幣40億元）的美元、歐元及蘇丹鎊現鈔。目前當局已針對巴席爾展開洗錢調查，料他將會在戒備森嚴的科巴爾監獄（Kobar）接受審問。

綜合半島電視台、BBC報導，巴席爾任職總統期間，曾多次強調自己出身貧寒，是來自首都卡土穆（Khartoum）150公里處的一處小村莊，出生於貧困農民家庭。但如今消息人士證實，他的家中有一袋袋裝著大量現鈔，內含35.1萬美元現鈔、600萬歐元現鈔以及500萬蘇丹鎊。

▲ 根據外媒Radio Dabanga刊登的照片，多名身穿軍裝的男子站在數袋裝滿現鈔的袋子前面。

消息人士進一步提到，巴席爾目前身處科巴爾監獄內，預料檢方將會在這座監獄對他進行審問。根據司法部長20日的說法，政府未來將成立一個新的委員會，主要負責監督反貪調查。

只不過，儘管蘇丹政府已針對巴席爾及相關人等相關採取逮捕行動，軍方也表示會在蘇丹境內審判巴席爾，但蘇丹人民仍傾向「文人統治」，對軍方沒有信心。

目前卡土穆市中心的大規模靜坐抗議仍持續進行。「蘇丹專業人員協會」（SPA）領袖拉比（Ahmed Rabi）表示，他和部分力挺示威的人士20日第三度與軍事委員會會面，但據信目前仍未取得新進展來突破僵局。

▼ 抗議群眾高舉「籠中猴子」來比喻目前被關入牢中的巴席爾。（圖／路透）

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