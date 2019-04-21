波音787夢幻客機「漏洞多照出廠」　品管經理：沒一架自己敢搭！

▲波音787夢幻客機。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國南卡羅來納州的波音787「夢幻客機」工廠，近日遭到前員工的踢爆，表示所謂的「夢幻客機」（787 Dreamliner）根本就不夢幻，甚至處處暗藏危機，品管相當粗劣，有可能會影響飛航安全，「只要是員工，基本上都不會搭乘」消息一出，引飛安問題源頭再度又指向波音公司。

根據《紐約時報》報導，針對數百封波音內部的電子郵件、文件及聯邦調查記錄，加上數十位「前波音員工」的調查，發現過去被忽略的品管問題已經逐漸浮上檯面，因為累積已久的製造出產延期的問題，這次787夢幻客機迅速推出，相對的也忽略在製作過程中，員工提出的問題，似乎有些趕鴨子上架。

雖說目前「夢幻客機」沒有墜機紀錄，但已經出現鋰電池因為起火而停飛的狀況。前員工表示，在製造廠內就已經有許多品質上的問題和疏忽，曾經有提出問題的人都面臨績效被懲處和騷擾，因此人人開始擔心被報復所以選擇隱忍，但未出廠的新飛機出現壞掉的零件、工具或是刮片留在機體內部等，都是相當危險的隱憂。

波音前品管經理巴內特（John Barnett）表示，過去在巡視就發現許多線路旁都會有金屬物的殘留，如果刺穿了管線那後果不堪設想，「現在從這個工廠出去的飛機，還沒有一架能讓我可以寫上自己的名字，並且保證安全」

報導消息一出，波音787計畫總經理札貝克（Brad Zaback）表示，紐約時報報導對波音團隊有不實的描述跟報導，「品質是波音最重視的一環」。