「全盲駕駛小帆船」日水手橫渡太平洋　55天從未停靠過港口

▲岩本光弘在隊友幫助下，成功完成駕駛小型帆船橫渡太平洋的壯舉。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本全盲水手岩本光弘（Mitsuhiro Iwamoto）駕駛小型帆船，從美國西岸起橫渡太平洋，最後花了55天，在20日順利抵達日本，整個1萬4000公里中沒有停靠過港口，完成盲人水手成功橫渡太平洋的首例！

綜合日媒報導，52歲的岩本光弘出生時就天生弱視，高中時完全失明，2006年曾代表日本參加視障者航海錦標賽，目前旅居美國。今年2月24日，岩本在一名健全的美國隊友史密斯（Douglas Smith）幫助下，決定從加州聖地牙哥出港，展開一段橫渡太平洋的旅程。

僅僅依靠史密斯告知風向等訊息，岩本親自駕駛12公尺長的帆船「織夢者號」，比起預估的60天，僅花費55天，航行1萬4000公里，過程中一次都沒有停靠過港口，終於在20日上午抵達福島縣岩城市的小名濱港，面對等待在岸上的親友們，岩本也一邊揮手、一邊開心的說：「我回來了，謝謝！」

事實上，岩本在2013年6月就曾經與新聞主播辛坊治郎一起挑戰駕駛帆船橫渡太平洋，不過當時是從小名濱港前往聖地牙哥，且出發6天後就因為在宮城縣外海的金華山島撞擊到鯨魚，帆船因此進水而失敗，由海上自衛隊拯救返日。

岩本說，「想要告訴福島的孩子，挑戰一定要有個結果」，因此事隔6年後，他決定再次挑戰橫渡太平洋，這次他真的成功實現夢想，「我是世界上最幸福的人」。