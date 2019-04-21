WTO初裁中國未獲市場經濟地位　歐美一大勝利

▲ WTO在瑞士日內瓦的總部。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

世貿組織（WTO）外傳初步裁定，中國並沒有在2016年自動取得市場經濟地位。彭博報導，這對歐盟、美國來說將會是一大勝利，讓各國在面對低成本或傾銷的中國產品課徵關稅方面擁有更大的空間。目前北京政府仍可在裁決公布之前尋求和解，但若裁決結果真是如此，對中方來說無疑是一大打擊。

中方宣稱，自2001年加入WTO屆滿15年那天就已自動獲得市場經濟地位。到了2016年12月12日，也就是中國加入WTO年滿15年的第2天，中方就向WTO申訴，強調在反傾銷案當中，歐盟與美國違反相關規定，沒有認定中國市場經濟地位，採用第三國價格，導致中國業者被課徵反傾銷稅。

只不過，根據美國2017年11月的第三方文件提到，「很明顯的，中國還沒有完成轉型。若中方希望生產商或出口商的價格或成本可以拿來作為反傾銷比較，那就應該要完成經濟轉型，確保市場經濟條件在經濟當中占有優勢。」

據瞭解，WTO已在2017年4月成立爭端解決小組，旨在解決中方控告歐盟的案件，料在今年第2季做出最終裁決。2名知情人士透露，WTO爭端解決小組現階段已完成中方控告歐盟案件的初步裁決報告，並交給爭端當事國，而其中的初裁結果認定，中方並沒有在2016年12月11日自動取得市場經濟地位。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）曾把中方市場經濟地位相關爭端案件，稱為WTO「最嚴重的訴訟案」（most serious litigation）。據瞭解，在中美談判協商當中，美方曾要求中方撤案。