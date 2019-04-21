蠢情姐酒吧釣真愛　1年後遭「32吋電視砸腦」老爸都認不出！

▲艾比遭男友用32吋平板電視砸腦。（圖／翻攝自臉書）

國際中心／綜合報導

即便有愛情也不見得可以改變一個人。居住在英國曼切斯特的艾比（Abbie Brydon）日前在酒吧裡，遇見了27歲的男友休斯（Scott Hughes）兩人交往初期相當恩愛，艾比卻發現休斯的佔有欲相當強，甚至已經無法溝通的出現暴力傾向，在最後一次甚至將32吋的電視狠狠砸上艾比頭部，讓她幾乎面目全非，最後終於鼓起勇氣報警。

根據英國《每日郵報》報導，艾比跟休斯在初期交往時，身邊的朋友就警告過「休斯有些恐怖的過去」，但艾比基於兩人密切的聯繫和發生親密的關係，堅信自己已經認識「全新的休斯」，於是仍然過著甜蜜的生活。兩人交往一年左右，艾比發現休斯確實有些不同，時常懷疑所有她身邊的「異性」都是有目的性，甚至就連休斯自己的朋友，與遭到休斯的懷疑，兩人開始發生激烈的爭吵、大打出手。

艾比和休斯爭吵的幾次中，休斯多次將艾比推下樓梯、拳打腳踢，甚至為了湮滅證據，爭執結束後逼迫艾比去將傷口洗乾淨。最令艾比恐懼的，是艾比和朋友一同到澳洲度假時，休斯甚至花了300英鎊（約台幣15000元）索命連環Call，認為女友在外不忠。

接著，當艾比跟休斯一起出席休斯的朋友聚會，休斯開始質疑女友跟朋友有一腿，直到去年3月，兩人再度出現口角，艾比再也受不了男友的疑心病，於是一邊打包行李、一邊爭執，沒想到休斯突然拿起32吋的平板電視往女友頭上砸，接著一陣拳打腳踢，並將她摔進衣櫃。

艾比回憶起當下表示，「我用最後的力氣爬出家門，跟鄰居呼救」所幸鄰居立刻出來，並且協助她送上救護車，艾比的家人抵達醫院時不可置信眼前的女孩是自己認識的人。休斯遭到逮捕後以攻擊、傷害等罪被判14年有期徒刑。艾比事後向家人提到自己已經不敢在晚上睡覺，因為單隨時都會遭到傷害，「希望自己的勇敢可以讓更多遭到暴力對待的女性勇敢站出來。」