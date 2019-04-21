3變態哥「硬上4妹妹＋親弟」10年　老爸外面聽…開門當沒事！

▲3名哥哥性侵4姊妹＋1弟弟長達10年。（圖／示意圖／Pakutsao）

國際中心／綜合報導

美國威斯康辛州日前發生一起變態家庭輪姦案，一名父親帶著4個兒子和4個兒子居住在一起，日前19歲的女兒因為陳受不了多年來遭到27歲的哥哥性侵，決定揭開這齣家庭悲劇，她的三個姊妹多年來也成為哥哥的「洩慾工具」，連最小的弟弟也遭到性嘲笑，雖然父親都知道卻沒有加以阻止，讓受害的姊妹、弟弟瀕臨崩潰。

綜合外媒報導，出面報案的女孩表示，從12歲開始就受到3個哥哥的性侵，直到15歲才停止，而另外一個姊姊則是從8歲就被性侵，雖然試圖告訴父親，但是爸爸卻沒有制止哥哥們的行為；第三個妹妹提到，從自己還在上幼稚園時，就被變態哥哥們逼迫口交，甚至會強迫撫摸私密處，就這樣維持10多年。

12歲的小妹向警方表示，哥哥們對姐姐們的侵犯她都知道，卻沒想到自己也逃不過，爸爸也都知道卻沒有阻止，反而放縱哥哥們這樣做；最小的弟弟則提到自己時常被哥哥性騷擾。孩子們的父親表示，妻子在五年前去世，之後就沒有讓孩子到校上課，因此警方認為，3名哥哥沒有受到正常教育，進而出現行為偏差的狀況。

其中最常對弟弟妹妹伸出魔爪的27歲哥哥一開始，仍對自己所做才否認態度，直到4名妹妹出面指認、對質，這位變態哥哥才坦承，自己是趁妹妹不懂事，才做出這樣的行為，「但大約已經在一年前停止了！」甚至也提到自己試圖要停止這樣的行為，但還是忍不住。

目前警方已經哥哥和父親訊後等待交保，保釋金為22萬5000美元（約台幣690萬元），至於受到騷擾的女孩們跟弟弟，也將進行心理治療評估。