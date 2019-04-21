日本首相安倍「吉本新喜劇」軋一角　「大阪腔神接梗」驚艷演員：真人嗎？

記者林瑩真／編譯

日本首相安倍晉三20日晚間突然現身大阪市中央區難波大花月劇場上演的「吉本新喜劇」，當場在喜劇中軋一角，讓現場900名觀眾瞬間氣氛熱烈起來。不過安倍現身是為了6月即將來臨的20國集團高峰會（G20），盼望大家多多幫忙。

綜合日媒報導，喜劇演員池乃めだか（Ikeno medaka）在「吉本新喜劇」扮演一名公司社長，當劇情演到跟經濟問題相關時，他招手要一名擅長說明經濟的人進來，沒想到走進來的人就是日本首相安倍晉三。

其他演員嚇得手忙腳亂，一度懷疑是模仿的諧星太過相像，於是開口問「您是哪位？」安倍回應「我是安倍晉三」，再被問到是否為本人時，安倍則用大阪腔回應「真的是本人」（ほんまに本物），逗趣回應瞬間炒熱現場氣氛，驚喜了900名觀眾。

不過安倍並非單純想在喜劇中軋一角，而是因為6月將在大阪舉行20國集團高峰會（G20），到時會有各國元首抵達大阪，討論貿易、全球暖化等話題，大阪也要實施交通管制，因此安倍才現身劇場，希望民眾多多協助、配合。

「吉本新喜劇」是日本藝能事務所吉本Creative agency（2007年以前稱為吉本興業）旗下諧星所出演的喜劇，已有60年歷史，但這是第一次有現任首相現身演出。等到安倍離場後，現場演員也忍不住說：「這還回得去普通的喜劇嗎？」