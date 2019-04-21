嫌開門慢！保全遭同事拿刀「捅到臟器在外面晃」　雇主豪宅變凶宅

▲泰國同事間因為口角直接砍到對方臟器曝露。（圖／翻攝自hilight.kapook）

記者陳亭伃／綜合外電報導

泰國日前發生一起職場凶殺案，死者是一名61歲男子漢分（Khamphan），因在工作上和60歲的男同事布勒（Boonlert）發生口角，遭到對方以尖銳的刀具狂砍，當場鮮血滿地，警方趕到現場時漢分已經重傷不治，甚至連內臟都裸露在外，而兇手布勒已經逃之夭夭，目前已遭到通緝。

綜合泰媒報導，布勒與漢分都在大城府一名相當有錢的雇主家擔任管家的工作，布勒平時在情緒上就相當易怒，本月20日準備和漢分要換班時，當時因為按了門鈴比較晚開門，沒想到布勒一氣之下爆發激烈口腳，接著拿出暗藏的刀砍殺布勒。

兩人在現場一陣追砍後，警方接獲線報到場時，漢分已經遭到嚴重砍傷身亡，上嘴唇、牙齦以及腹部都有明顯遭到刺傷，雇主家內部花園也都有打鬥痕跡，最令人不寒而慄的，是漢分的臟器有部分已經掉在外面，而布勒行兇的刀具就直接丟在後門的入口。

布勒在行兇過後逃逸，根據警方調查，兇手本身就是容易與人口角，雖說曾有被要求離職，但因為在雇主服務多超過20年，每每都被雇主慰留下來，而死者漢分則是本身就相當安靜不多話的人，需要再調查是否兩人在工作上有過節，因此遭到報復，並將布勒列入通緝名單內。