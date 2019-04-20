烏克蘭「喜劇之王」民調海放！總統大選辯論　兩候選人突然一起下跪

▲烏克蘭總統大選決選前辯論，兩位候選人一前一後雙雙下跪。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

烏克蘭總統大選第二輪投票21日將登場，2名候選人19日進行選前最後的辯論會，由喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）舌戰現任總統波洛申科（Petro Poroshenko）。在辯論會中出現離奇畫面，2位候選人突然在大眾面前下跪。

根據民調，現年41歲的政治素人澤倫斯基獲得較高的支持度，預料能輕鬆擊敗尋求連任的53歲現任總統波洛申科。兩位候選人19日在基輔奧林匹克體育場（Olympic Stadium）舉行長達一小時的辯論會。

提到2014年烏克蘭與俄羅斯爆發的頓巴斯（Donbass）戰爭問題時，澤倫斯基批評波洛申科過去5年沒有履行政治承諾，在他任內頓巴斯戰爭問題沒有任何明顯進展。

波洛申科反唇相譏，批評澤倫斯基的解決問題方式就是到普丁面前下跪。波洛申科認為，若想要解救國家，就必須建立起軍隊，打好國家的基礎。

澤倫斯基則說，他倒是願意向在頓巴斯衝突中喪命的罹難者家屬下跪，並邀請波洛申科也照做，隨後立刻走到台前，在現場2萬多名觀眾面前下跪。波洛申科見狀只好也單膝跪地，不過他是背對觀眾，朝支持者手中的國旗下跪。

在這場辯論會上，澤倫斯基以「我不是政治人物」當作辯論開場白，並向波洛申科說，「我只是一個簡單的人，想打破這個體制。我是你犯下的錯誤和許出的承諾而產生的結果。」此言一出，台下觀眾紛紛鼓掌叫好。

喜劇諧星出身的澤倫斯基，剛開始表態參選時被人當作笑話，但由於烏克蘭選民已經對貪腐、經濟疲軟和烏東叛亂問題感到沮喪，因此作為政治素人的澤倫斯基支持率後來居上。在大選第一輪投票中，澤倫斯基以30.24%的得票率領先總統波洛申科的15.95%。根據民調，澤倫斯基支持率超過7成，應該能輕鬆擊登上總統大位。