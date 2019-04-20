愛貓失蹤2個月…她抬頭驚見「巨蟒盤屋頂」恍然大悟

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記者林瑩真／綜合外電報導

澳洲雪梨（Sydney）一名女子費歐娜（Fiona Maguire）某日發現自己的寵物貓失蹤，整整2個月找不到蹤影，直到日前，她突然發現自家屋頂上盤踞著一條巨蟒，嚇得她連忙逃跑，同時也察覺，恐怕是巨蟒吃了她的寵物貓。

綜合外媒報導，費歐娜9年前從紐西蘭搬到澳洲一個名叫Woy Woy的小鎮，一年後養了一隻俄羅斯藍貓叫泡泡（Bubbles）。費歐娜形容，泡泡聰穎乖巧，無論去哪裡玩，每天一定會在晚餐時間回家跟家人一起吃晚餐。

沒想到，2個月前泡泡突然失蹤，大家在住家附近怎麼搜尋，都沒有看到泡泡的身影，全家人都相當擔心。直到前幾日，費歐娜在庭院棚子下練習拳擊，朝著繫在屋頂棟樑下的沙包出拳時，突然感覺一陣不舒服，抬頭一看，竟與一隻巨蟒四目相對，嚇得當場尖叫並跑出棚子。

費歐娜隨後連絡捕蛇專家，才知道這隻巨蟒是鑽石蟒蛇（diamond python），一般出沒於澳洲南部，身上有鑽石花紋，體型最大可長到近2公尺，雖然無毒，但會以小型哺乳類或鳥類為食。

不過由於這隻巨蟒真的過於龐大，加上盤踞於屋頂棟樑周圍，連專家都花費了一番功夫才將巨蟒拐進袋裡，準備帶往其他地方放生。事後，費歐娜冷靜下來，回憶起失蹤2個月的泡泡，應該凶多吉少，懷疑泡泡就是被這隻巨蟒吞下肚。

報導指出，鑽石蟒蛇一般食量不小，過去曾有發現，一條約一公尺半的鑽石蟒蛇可以花3小時吞下一隻兔子，在原地用5小時消化。