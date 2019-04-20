中彈身亡畫面曝光！北愛爾蘭女記者採訪暴動遇害　警逮捕2青年

▲ 麥基中槍倒地，現場目擊者衝上前查看。（圖／翻攝自YouTube／Awesome Gary）

國際中心／綜合報導

29歲女記者麥基（Lyra McKee）是調查報導界明日之星，曾在2016年入選《富比士》30歲以下傑出青年，卻在北愛爾蘭第二大城德里（Londonderry）當地時間18日晚間的一場暴亂中不幸中槍身亡，令全球媒體業為之痛心。麥基遇害當時的影片在網路上迅速流傳，警方今（20）日稍早也在推特上宣布，已經逮捕2名涉嫌開槍殺人的青年。

北愛爾蘭警方（PSNI）20日表示，主要調查小組警探依據《恐怖主義法》（Terrorism Act）逮捕2名男子，年齡分別為18歲和19歲；他們與18日星期四在德里克雷根地區（Creggan）謀殺麥基的案件有關，已經被帶往首都貝爾法斯特（Belfast）中部一處警局重案組。

警方指出，18日的暴亂是一起恐怖主義事件，新愛爾蘭共和軍（Real Irish Republican Army，簡稱Real IRA或New IRA）需為麥基的死亡負責。事發當晚，現場人群投擲煙火及汽油彈攻擊警方，造成車輛起火；當時站在一輛警車旁的麥基遭流彈波及，中槍不久後便離世。

根據一段18日曝光的影片，事發現場傳出2聲巨大的槍響，目擊者原先都不以為意，直到有人大喊「救命！」他們才轉身奔向已經倒下的麥基身旁查看，不斷焦急的互相交談。

▲ 影片可能引起不適，請慎入。

麥基2014年憑藉部落格上一篇感人的文章《致14歲的自己的信》而聲名大噪，文中講述她身為一名同性戀者，在貝爾法斯特生活中面臨的種種艱辛，不久前才剛簽下一份出書的合約。非營利組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）指出，麥基是英國2001年以來首位受害的女記者。

▼ 麥基在調查報導領域表現出色。（圖／路透社）

請繼續往下閱讀...