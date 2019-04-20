中國在印太地區帶來威脅　蓬佩奧重申：釣魚台適用美日安保條約

▲美日舉辦外交國防2+2會談。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國與日本官員19日在華府展開外交國防2+2會談（two-plus-two），美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美日安保條約第5條可以適用於對日本的網路攻擊。此外，美國及日本也再次確認，釣魚台列嶼同樣受到美日安保條約第5條的保護。

《日本時報》報導，出席官員方面，美國派出蓬佩奧以及代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan），日本則由外務大臣河野太郎（Taro Kono）、防衛大臣岩屋毅（Takeshi Iwaya）參與。美日透過聯合聲明指出，網路攻擊在某些情況可能會構成武裝攻擊，因此適用於美日安保條約第5條。

依據聲明內容，充滿惡意的網路攻擊，對於美國與日本的安全、繁榮造成越來越大的威脅。報導指出，美日雖未指名特定國家，但對中國及俄羅斯在新領域取得的迅速進展表示了擔憂。

蓬佩奧表示，他與夏納翰對於日本抱有同樣的擔心，地緣競爭與強制的企圖會破壞國際規範，特別是來自中國的力量，替印太地區的和平、穩定、繁榮帶來挑戰。河野太郎說，日美將會加強雙邊合作，並在新領域攜手。

美日雙方此次更清楚表明會共同努力，美日安保條約第5條除了適用於針對日本的網路攻擊，釣魚台也受到該條約的保護，美日反對任何改變東海及南海現狀的單方面舉動。

聯合聲明強調一項支持東南亞國家的政策，藉此讓印太地區實現自由開放的目標。河野太郎表示，日美同盟是印太地區的基石，能帶來和平、安全與繁榮的願景，日美會與其他夥伴國家展開訓練活動。

會談結束後，岩屋毅要求美國展開共同合作，調查日本自衛隊F-35A戰鬥機本月在太平洋墜毀的情況。儘管發生這起事故，夏納翰仍讚許日本繼續採購F-35s戰鬥機與其他美國武器。

同時，高級官員對於美國總統川普實現朝鮮半島「無核化」所付出的外交努力表示贊同。蓬佩奧說明，美日會繼續與國際社會攜手，敦促北韓領導人金正恩放棄核武相關的措施。