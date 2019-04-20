開第一槍彈劾川普！　民主黨總統參選人華倫：履行憲法義務吧

▲ 美國聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）要求啟動彈劾川普的程序。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）對於川普團隊的「通俄門」調查報告出爐，顯示俄羅斯確實干預大選，但「無法證實」川普團隊有密謀，不過影射川普妨礙司法。民主黨國會議員激辯是否彈劾川普，現任麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）開了第一槍，要求啟動彈劾程序，成為第一位這麼做的民主黨總統參選人。

華倫在聲明中表示，「如果無視總統一再阻撓對他自己不忠行為的調查，會對這個國家造成巨大而長遠的傷害，也表示當前和未來的總統都可以用類似的方式自由地濫用權力。」《紐約時報》報導，川普確實曾試圖破壞調查，命人撤換穆勒，但白宮顧問麥加恩（Donald F. McGahn II）沒有聽從指示，反而選擇辭職。

▼ 美國總統川普。（圖／路透社）



請繼續往下閱讀...

穆勒雖然沒有對川普發起刑事指控，但列出了總統試圖停止調查或縮小調查範圍的近十多項證據。華倫表示，「針對這種不當行為的嚴重性，兩黨官員必須放下政治考量，履行憲法義務。這意味著眾議院應該對美國總統啟動彈劾程序。」

《衛報》指出，部分民主黨人擔心，在2020年總統大選逼近時開始彈劾是不明智的，因為這樣的長期政治鬥爭可能會失去一些選民。也有人認為，選民最終更關心的，還是健保和經濟等議題。

此次有意投入2020大選的民主黨人數創下新高，除了前副總統拜登（Joe Biden），還有佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）、前住房與城市發展部部長卡斯楚（Julián Castro）等。此外，2020年民主黨總統初選將首次有超過一名女性角逐黨內提名，除了華倫，還有很被看好的加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）。

▼ 華倫表示，兩黨官員必須放下政治考慮，履行憲法義務。（圖／達志影像／美聯社）

