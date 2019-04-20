遭「散彈槍轟頭+錘子狂毆下巴」後棄養　獨眼獨耳白汪還是相信人類

▲ 泡泡失去一隻耳朵和一隻眼睛。（圖／翻攝自Instagram／khbubbles，下同）

國際中心／綜合報導

美國一隻㹴犬「泡泡」（Bubbles）被前飼主虐至下巴碎裂導致無法進食時，還只是一隻幼犬，遭人遺棄在一家收容所，即將被安樂死，所幸被慈善機構帶回，現在康復狀況非常好。50歲的凱琳（Kilyn Horton）和55歲的弗朗西斯科（Francisco Muldoon）領養了牠，在Instagram上記錄牠的生活，擁有近2萬名粉絲。

凱琳和弗朗西斯科共同經營一家狗狗移動美容公司，前往動物救援組織（Pets Alive）當志工時，看見當時只有6個月大、滿身瘡痍的泡泡。凱琳提到，「當我們第一次看到牠時，牠看起來非常悲傷、孤獨，在牠的木屋裡走來走去。我們一打開門，牠就把那顆小腦袋埋在我懷裡。」

當凱琳目睹泡泡承受的痛苦，就知道自己必須把牠帶回家，「牠只是想被愛。我們立刻達成共識，深知我們必須領養她。」這對夫婦於是將泡泡帶回德州休士頓家中附近的獸醫診所接受治療。

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▲ 泡泡是一隻惹人愛的母狗。

X光顯示，泡泡的頭骨中還有一顆散彈槍的子彈。獸醫師馬特（Matt Sherwood）還發現，子彈摧毀了泡泡的右耳道。凱琳補充，「我們也注意到牠吃東西有困難。事實證明，從槍口下倖存以後，牠還被以錘子毆打，導致右下頜關節骨折，而受傷的骨頭癒合後形成一個鈣化的腫塊。泡泡只能將牠的嘴巴張開大約半英寸，居然還能把食物吞下去，真是太神奇了！」

經過3.5小時的手術，泡泡的下顎有一部分被切除；頭骨的子彈被取出後則交給警方進行鑑識。此外，泡泡的耳道也被摘除，右耳被縫合。此前，泡泡已經在2018年8月的一次手術中摘除受損的眼球，縫合右眼窩。

凱琳表示，「這對泡泡來說是漫長且痛苦的，但牠對所有人表達牠的愛。牠就是想讓人們過來親近牠、打聲招呼，這樣牠就能依偎在他們身邊。」這對夫婦提到，泡泡從未被傷勢打倒，同時鼓勵人們領養更多需要額外照護的狗狗。

凱琳補充，「世界上有很多殘忍的事情，但我們希望人們知道，如果他們在收容所遇到一隻受傷或受虐的狗，並不一定代表牠們不好。有時候牠們只是害怕，需要的只是一點點愛，而牠們也會付出很多。」

▼ 儘管被人類傷害，泡泡還是很親人。