北韓再度砲轟美國　崔善姬剛升官就嗆波頓：搞清楚狀況再說話！

▲ 北韓外務省第一副相崔善姬。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

繼要求美國國務卿蓬佩奧退出無核化談判團隊以後，北韓再度向美國官員開砲。擁有「鷹派中的鷹派」之稱的美國國家安全顧問波頓（John Bolton）日前表示，平壤當局需在「川金三會」以前展現出已經放棄核武的確切跡象。不久前才升官的北韓外務省第一副相崔善姬對此則直言，波頓應該先搞清楚現在的狀況。

《彭博》18日報導，波頓指出，在總統川普與北韓領導人金正恩的第三次峰會以前，美國需要更多證據證明金正恩準備棄核。當被問及「美國需要看見什麼」時，波頓說明，「我認為是一個能夠表達『北韓已經做出放棄核武的戰略決定的確切跡象（real indication）。』」他提到，只要可以達到一筆真正的交易，川普隨時準備好舉辦第三次峰會。

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▲ 波頓作風強硬。（圖／達志影像／美聯社）

崔善姬在北韓對美國協商中扮演要角，10日在第14屆最高人民會議中獲國務委員會委員一職，也從外務省副相升任第一副相，料在未來的兩國協商中，也將佔重要地位。《朝中社》20日報導，記者提及波頓上述言論時，崔善姬回道，「儘管我們從來不曾期待波頓理性發言，但既然身為白宮安全顧問，至少要搞清楚2位首腦間針對第三次峰會的發言吧。」

崔善姬直言，「不知波頓的發言是因為不了解2位首腦對第三次峰會的意願，還是為了表現幽默感卻不慎矯枉過正。總之，在我看來完全沒有魅力，看起來很蠢。從他的言論中完全感受不到美國人普遍擁有的才華和邏輯。我們警告，若未來再這樣說話不分輕重，對他本人來說絕對不是好事。」