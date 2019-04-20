日本夯「廁紙折成蝴蝶結」最高女子力？網崩潰：手沒洗太噁心

▲日本近來流行將廁所衛生紙折成蝴蝶結的形狀。（圖／翻攝自Twitter／BIGLOBEニュース）

記者林瑩真／編譯

入住日本旅館，會發現他們習慣將捲筒式衛生紙前端折成三角形，代表清潔人員已經打掃完畢，除了乾淨、美觀外，也被認為讓人更方便取用。然而，近來日本卻有不少文章教人將衛生紙折成蝴蝶結的形狀，號稱「女子力超高」，但卻被批評骯髒又浪費。

由於日本清潔人員的長期習慣，會在打掃後將衛生紙折成三角形，許多日本民眾也熱心起來，會在自己使用過後，重新將衛生紙折成三角形，以為能方便下一個使用者。

不過事實上，日本有許多文宣呼籲民眾不要再這麼做，尤其是醫院的廁所，因為當民眾使用結束後，尚未洗手就重新折衛生紙，會將手上沾染的尿、糞便等細菌沾上衛生紙，反而造成病菌傳播的可能性。

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▲日本有很多文宣呼籲民眾不要在未洗手的情況下折衛生紙，容易沾染細菌。（圖／翻攝自Twitter／にゃ一こ）

沒想到，近來該情況不僅沒有改善，反而更加誇張，有人研發出各種衛生紙折法，聲稱學會蝴蝶結折法更有「女子力」（意即像女性的表現或女性擁有的長處），網路教學不計其數，也在Twitter（推特）或其他論壇掀起話題。

但不少網友表示，光是折三角形就已經不衛生，要折成蝴蝶結不知道要摸衛生紙多少次，「用沒洗的手特地折成蝴蝶結，只能說很沒常識了」、「看到蝴蝶結只覺得髒，根本不開心」、「折成蝴蝶結不只髒，還超浪費紙」、「要玩不會買回家自己玩嗎」。