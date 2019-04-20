輕生宣言變火燒車！日男燒炭實況：右耳聽不見了好舒服

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記者林瑩真／編譯

日本愛知縣名古屋市16日發生一起火燒車事件，疑似一名男子在車上燒炭輕生。駭人的是，網友發現前一天凌晨，真的有一名網友在Twitter（推特）上發表「自殺宣言」，並同步更新輕生過程。

綜合日媒報導，16日4時許，警方接獲報案，名古屋市中區的某停車場發生火燒車，火勢蔓延到旁邊公寓一樓。警消出動15台消防車，在30分鐘內控制住火勢，沒想到撲滅火勢後，被火燒得全毀的車輛上竟有一名男子的屍體。

雖然警方表示會持續調查男子身分及起火原因，不過有網友發現，事發的前一天晚上，一名暱稱為「ちちんぷいぷい」（chichinpuipui）的網友曾發表自殺宣言，選的地點正是名古屋附近的停車場。

▲日男在車上燒炭輕生，並在推特同步更新。（圖／翻攝自推特／ちちんぷいぷい@wanwan_catlove）

ちちんぷいぷい寫下：「最近如果在名古屋的停車場發現屍體的話，那就是我，真是非常快樂的人生啊！」宣言結束後更可怕的是，ちちんぷいぷい接著持續更新輕生過程，包括買木炭、在車內點燃的過程，並在推特寫下「接下來要用這個，希望可以去死」、「點燃10根並放在車裡的話，這樣肯定能死成吧，我會加油」、「車內放這麼多木炭的話就會死吧」、「右耳開始聽不見了，好舒服」。

ちちんぷいぷい過去的推特都是分享動畫或漫畫的心得，但最近一個月卻多是負面情緒的發文，例如詢問木炭跟練炭（蜂窩煤）的不同，或是用藥輕生等，加上最後一篇推文就停在燒炭畫面，有網友立刻對比ちちんぷいぷい曾PO出的車子及火燒車新聞中的車子，發現車牌確實一樣，幾乎能確定ちちんぷいぷい正是按照自己宣言般的輕生了。

真實的輕生記錄也讓許多網友直呼可怕，紛紛在ちちんぷいぷい的推特下方留言「為你祈禱冥福」、「真的有過不去的事吧，祝你下輩子幸福」、「這是個溫柔的人卻很難生存的時代吧」、「如果能早點注意到這個推特，或許我們就能幫助他了」。

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