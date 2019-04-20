「恐怖屋父母」鐵鍊囚13孩判無期徒刑　子女原諒了：我愛你們

▲路易絲聽到孩子說話後開始啜泣。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國加州一對夫妻大衛（David）與路易絲（Louise Turpin）去年1月被逮捕，兩人長期把13名子女關在家裡，用鐵鍊限制自由，他們日前被判處無期徒刑。子女出庭時，有人則表示願意原諒父母，「那是過去，現在則是現在」，讓這對夫妻聽到後流下淚水。

BBC報導，57歲的大衛與50歲的路易絲承認有罪，兩人將13名子女囚禁家中多年，事件之所以曝光，是17歲的女兒去年抓到機會逃出位在佩里斯（Perris）的住處。這對夫妻被判處無期徒刑，除非在服刑25年時能夠獲得假釋。

孩子們長期忍受飢餓，只能生活在骯髒的環境，手腳還被鐵鍊綁住。然而，其中一名子女出庭時則表示，「我很愛我的爸媽，儘管這可能不是養育我們的最佳方式，我很高興他們所為，讓我成為今日的我。」

另一位兒子說，他無法用言語描述成長過程所遭遇的事情，有時他仍會做惡夢，像是兄弟姐妹被綁起來或遭毆打的畫面閃過腦海，但這些都成為過去，「我愛我的爸媽，也原諒他們對我們做的很多事。」

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▲13名子女長期失去自由。（圖／翻攝自David Allen Turpin臉書）



並非所有子女都願意寬恕，一名女兒說話時在發抖，她形容父母奪走了她全部的生命，如今她要拿回自己的生活。夫妻倆19日出庭時，聽到4名孩子的心聲則忍不住哭泣。

大衛與路易絲為了孩子所受到的遭遇致歉；大衛的律師念出聲明，這對夫妻認為在家學習與實施的紀律擁有良善的出發點，「我從來不打算傷害孩子，我愛我的孩子，我也相信孩子愛我。」

大衛先前是美國防部主要承包商「洛克希德•馬丁」（Lockheed Martin）、「諾斯洛普•格拉曼」（Northrop Grumman）的工程師。路易絲則是家庭主婦，她向法庭表達歉意，「我非常愛我的孩子，我真的很期待有一天我能見到他們，擁抱他們並告訴他們我很抱歉。」

法官施瓦茨（Bernard Schwartz）指責這對夫妻自私、殘忍又不人道，喪失與孩子們交流的能力，迫使子女們不斷回想可怕的傷害，兩人沒被重判是因為在訴訟初期就承擔責任。大衛與路易絲聽到這番評論時面無表情。

這座恐怖屋（house of horrors）位於洛杉磯南邊，外觀看起來整潔，裡面卻瀰漫惡臭。警方到場時，發現2到29歲的子女嚴重營養不良，一名22歲的兒子被綁在床邊。

▲被外媒稱為「恐怖屋」的建築外觀。（圖／翻攝自Google Maps）



受害子女一年只能洗澡一次，無法輕易使用廁所，也沒人看過牙醫。警方當時甚至誤認部分成人是小孩，因為他們身材過於瘦弱。

17歲的女兒當時找到機會撥打911，她不清楚自家地址，只能丟出所有線索，「我的兩名姐妹與一位兄弟被束縛在床邊」、「有時我醒來無法呼吸，房子太髒了」。

女兒長期無法接觸外界，她不知道一年有多久，不清楚一個月的時間代表什麼，也不懂「藥物」這個詞彙的意思。子女們的名字都是J開頭，只有萬聖節或是家族旅遊時能被允許出門，一家人會在迪士尼拍照；全國各地已有20人提供照顧服務給受到創傷的子女們，這些善心人士的背景包括護理師、心理師等。

Buzz Feed新聞指出，數名子女由於受到虐待，出現認知障礙、神經損傷等狀況，如今獲得自由的他們逐漸恢復健康，還會去登山，對運動很有興趣。

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